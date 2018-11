MLB: Miami Marlins stellen neue Farben und neues Logo vor

Die Miami Marlins setzen ihren weitreichenden Veränderungen fort. Nachdem sie bereits ihre Homerun-Skulptur aus dem Marlins Park entfernt haben, präsentierten sie nun ein neues Logo und neue Teamfarben.

Am Donnerstagabend stellten die Marlins im Rahmen eines Events mit rotem Teppich ihren neuen Look vor. Orange ist nicht mehr, dafür setzt das Team nun auf Blau, Schwarz, Rot und Grau als neue Farbkombination.

Was das neue Logo betrifft, so ist hier nun wieder ein Marlin zu erkennen, der von Baseballnähten begleitet wird. Beides thront über einem stilisierten Miami-Schriftzug.

Die Farbwahl erklärten die Marlins mit der Vielzahl an kulturellen Flaggen, die in Südflorida zu finden sind. Die Schriftart lehnt an die Typographie an, die normalerweise in der lateinamerikanischen Kultur zu finden ist. Zudem soll die Schriftart auch an das Minor-League-Team Miami Marlins aus den 50er Jahren sowie die Havana Sugar Kings aus derselben Zeit erinnern.

CEO Derek Jeter sagte zum neuen Look: "Wir haben versucht, die Energie und Vielfalt von Miami einzufangen. Wir haben auf unsere Fans gehört. Wir haben uns viel Zeit genommen, um uns in Miami umzusehen. Wir setzen auf Miamis Farben."

Miami Marlins: Derek Jeter will eigenen Stempel aufdrücken

Die neuen Farben sowie das Logo stehen im Kontrast zur Zeit vom vorherigen Besitzer Jeffrey Loria. Der bisherige Look wurde 2012 zur Eröffnung des Marlins Parks eingeführt.

"Wir wollen dieser Organisation unseren eigenen Stempel aufdrücken", sagte Jeter zu den Veränderungen. "Es unterscheidet die Vergangenheit von Gegenwart und Zukunft. Es war wichtig für uns, dies zu tun."

Überdies wird das Team in Kürze auch neue Trikots präsentieren.

