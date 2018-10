MLB Playoffs 2018: Los Angeles Dodgers setzen in Spiel 3 auf Catcher Yasmani Grandal

Die Los Angeles Dodgers halten an Catcher Yasmani Grandal fest. Nach seinem katastrophalen Auftritt in Spiel 1 der NLCS gegen die Milwaukee Brewers saß er in Spiel 2 noch draußen, soll nun aber in Spiel 3 wieder starten.

Begründet wurde der Verzicht auf Grandal in Spiel 2 damit, dass Manager Dave Roberts lieber Austin Barnes als Catcher von Starter Hyun-Jin Ryu sehen wollte. Die Dodgers gewannen die Partie mit 4:3.

"Grandal wird Montag spielen", sagte Roberts am Sonntag. "Er hat viele Innings von Walker Buehler gefangen und wir mögen diese Kombination. Zudem mögen wir ihn im Lineup gegen Brewers-Starter Jhoulys Chacin. Er hatte viel Erfolg gegen rechtshändige Hitter." Grandal wiederum ist Switch-Hitter und wird somit gegen Chacin von der linken Seite starten.

Grandal ist 2-17 mit sieben Strikeouts in der Postseason bis hierhin. In Spiel 1 der ALCS, das L.A. mit 5:6 verlor, hatte er einen besonders schwachen Auftritt. Er leistete sich zwei Errors und hatte zwei Passed Balls innerhalb der ersten drei Innings des Spiels.

