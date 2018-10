MLB: Joe Girardi hatte Vorstellungsgespräch für Manager-Posten der Texas Rangers

Mehreren Medienberichten zufolge hatte Joe Girardi ein Vorstellungsgespräch für den vakanten Manager-Posten der Texas Rangers. Girardi war zehn Jahre für die New York Yankees tätig.

Demnach war Girardi der erste Kandidat der Rangers mit Erfahrung als Manager in den Big Leagues. Die weiteren Anwärter sollen Brandon Hyde und Joe Espada, die Bench Coachs der Cubs respektive Astros gewesen sein. Zudem durfte der Assistant General Manager der Rangers, Jayce Tingler, vorsprechen.

Girardi gewann mit den Yankees in seiner zweiten Saison 2009 die World Series und brachte es insgesamt auf eine Bilanz von 910-710 in seinen zehn Spielzeiten in der Bronx von 2008 bis 2017. Zuletzt erreichte er mit New York die ALCS 2017. 2018 war er dann als Experte beim MLB Network tätig.

Girardi, der am Sonntag seinen 54. Geburtstag feierte, spielte zudem 15 Jahre in der MLB und gewann mit den Yankees dreimal die World Series. Über dies war der frühere Catcher für die Chicago Cubs, Colorado Rockies und St. Louis Cardinals aktiv.

Die Rangers hatten sich zum Saisonende 2018 von Jeff Banister getrennt, der in seiner ersten Saison 2015 zum Manager des Jahres der American League gewählt wurde und mit Texas die AL West 2015 und 2016 gewann. In den letzten beiden Spielzeiten hatten die Rangers jedoch nur noch negative Bilanzen.

