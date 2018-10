MLB: Arizona Diamondbacks wechseln im Chase Field auf Kunstrasen

Die Arizona Diamondbacks wechseln auf Kunstrasen im Chase Field. Nach 21 Jahren auf natürlichem Gras setzen die D-backs nun auf eine neue Art von Kunstrasen.

Das Team gab offiziell bekannt, dass es in Partnerschaft mit Shaw Sports Turf Kunstrasen mit dem Namen "B1K" installieren werde. Der Belag wurde speziell für Baseball konzipiert und soll zum Start der Saison 2019 bereit sein.

"Unser Baseball-Operations-Stab hat umfangreiche Forschung betrieben, inklusive einer Platzbegehung und Tests von Spielern und wir sind uns alle einig, dass dies die beste Entscheidung für unsere Franchise ist", sagt Präsident und CEO der D-backs, Derrick Hall, in dem Statement.

"Nachforschungen haben die Leistungs- und Gesundheitsvorteile dieses Belags gezeigt, was unsere Entscheidung sehr stark beeinflusst hat. Zusätzlich erlaubt uns dies, das Dach in den Sommermonaten geschlossen zu halten und Chase Field somit auf einer perfekten Temperatur für unsere Fans zu halten, was in den letzten paar Jahren immer schwieriger wurde."

Hall ergänzte: "Die Herausforderung, natürliches Gras in unserem Klima und Stadion wachsen zu lassen, sind hinlänglich bekannt und wir haben seit Jahren alternative Lösungen überdacht. Wir haben uns letztlich zu diesem Schritt entschieden, weil die Technologie, die Shaw entwickelt hat, die beste ist, die es gibt. Sie wird eine nachhaltige Spielfläche bieten und unseren Spielern auf dem Feld helfen, während das Erlebnis für unsere Fans durch den gesamten Ballpark verbessert wird."

Arizona Diamondbacks: Kunstrasen senkt Wasserverbrauch

Als positiven Nebeneffekt wiesen die Diamondbacks auch auf den daraus resultierenden geringeren Wasserverbrauch hin. Das Team spricht von Einsparungen in Höhe von etwa 90 Prozent des bisherigen Verbrauchs - fast acht Millionen Liter Wasser im Jahr werden somit gespart.

Die D-backs werden somit das dritte Team der MLB sein, das auf Kunstrasen spielt. Die anderen beiden sind die Toronto Blue Jays und Tampa Bay Rays.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.