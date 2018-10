MLB - Houston Astros: Karriere-Ende noch nicht in Sicht für Pitching Ace Justin Verlander

Justin Verlander hat noch lange nicht vor, zurückzutreten. Vielmehr spricht das Ace der Houston Astros davon, dass die zweite Hälfte seiner Karriere gerade erst begann.

"Schwimm einfach weiter", sagte er gegenüber Reportern im Vorfeld der ALCS gegen die Boston Red Sox. "Das bin ich. Einfach weiter pitchen. Kopf runter, bereite dich vor und pitch weiter. Und wenn ich dann irgendwann am Ende meiner Karriere hochschaue, dann hat das hoffentlich mein Erbe zementiert."

Verlander pitcht seit 14 Jahren in den Big Leagues und gewann im Vorjahr mit den Astros erstmals die World Series. "Ich denke, mein Ziel ist es, so lange wie möglich gesund und stark zu sein", sagte Verlander und fügte an: "Es gibt keine feste Zahl an Jahren für mich. Ich möchte so lange pitchen wie ich kann."

Der 35-Jährige, dessen Vertrag noch bis zum Ende der Saison 2020 geht, erklärte zudem: "Ich habe in den letzten fünf Jahren einiges gelernt. Und ich denke, dass mich das auf die zweite Hälfte meiner Karriere vorbereitet hat", und betonte: "Nebenbei bemerkt, sagte ich zweite Hälfte!"

