MLB - Chicago White Sox: Manager Rick Renteria verbringt Nacht im Krankenhaus

Rick Renteria musste am Montag mit Schwindelgefühlen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Manager der Chicago White Sox blieb über Nacht in der Klinik, während sein Team in seiner Abwesenheit gewann.

Wie ein Sprecher der White Sox nach dem 8:5-Sieg über die Minnesota Twins erklärte, werde Renteria weiter im Hennepin County Medical Center untersucht. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

An Renterias Stelle übernahm Bench Coach Joe McEwing die Rolle des Managers.

"Wir haben ohne unseren Manager auf die Zähne gebissen", sagte Starter Lucas Giolito. "Joe hat angesichts dieser schwierigen Situation einen großartigen Job gemacht. Das Team raufte sich zusammen und wir schafften einen Sieg."

"Unsere Gedanken und Gebete waren über den ganzen Abend bei ihm", sagte McEwing gegenüber Reportern. "Wir denken immer an ihn. Er ist solch ein großartiger Anführer und eine großartige Person."

