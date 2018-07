MLB: St. Louis Cardinals holen Chasen Shreve in Trade mit New York Yankees

MLB Live Royals @ Yankees MLB Live Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Dodgers @ Rockies MLB Nationals @ Cubs MLB Rangers @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Oakland A’s @ Astros MLB Rangers @ Yankees MLB Nationals @ Cubs MLB Red Sox @ Orioles

Die St. Louis Cardinals haben sich mit den New York Yankees auf einen Drei-Spieler-Trade geeinigt, der ihren Bullpen verstärken soll. Kernstück des Pakets ist Relief Pitcher Chasen Shreve, während die Bronx Bombers eher auf einen anderen Aspekt fokussiert waren.

Linkshänder Shreve geht zusammen mit Rechtshänder Giovanny Gallegos nach Missouri, während die Yankees Minor-League-First-Baseman Luke Voit erhalten. Zusätzlich schicken die Cardinals eine Million Dollar für den internationalen Signing Pool.

Shreve war bis vor kurzem noch der einzige Linkshänder im Bullpen der Yankees, wenn man von Closer Aroldis Chapman absah. Nachdem New York jedoch Zach Britton in einem Trade von den Baltimore Orioles verpflichtet hatte, wurde Shreve abkömmlich. Gallegos wiederum war die Nummer 26 auf der klubinternen Prospect-Liste laut MLB Pipeline. Er pendelte in diesem Jahr zwischen Triple-A Scranton/Wilkes-Barre und den Yankees und kam hauptsächlich als Reliever zum Einsatz.

Voit wiederum gibt New York einen weiteren rechtshändigen First Baseman neben Tyler Austin auf Triple-A-Level. In diesem Jahr machte er erst acht Spiele auf MLB-Niveau, überzeugte jedoch in den Minor-Leagues (Double- und Triple-A) mit einer .900 OPS in 69 Spielen.

Mit dem extra Cash auf dem internationalen Amateur-Markt werden die Yankees derweil voraussichtlich den 16 Jahre alten kubanischen Rechtshänder Osiel Rodriguez finanzieren, der wohl für einen Signing Bonus in Höhe von 1,1 Millionen Dollar bei den Yankees unterschreiben wird.

