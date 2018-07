MLB - Houston Astros: Jose Altuve landet erstmals auf der Disabled List

MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Dodgers @ Rockies MLB Nationals @ Cubs MLB Rangers @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Oakland A’s @ Astros MLB Rangers @ Yankees MLB Nationals @ Cubs MLB Red Sox @ Orioles

Jose Altuve muss auf die Disabled List. Der Second Baseman der Houston Astros leidet seit ein paar Tagen unter Knieproblemen und soll sich nun ausruhen.

Bereits am Mittwoch hatte der amtierende MVP der American League das Spiel mit Schmerzen im rechten Knie vorzeitig verlassen. Am Freitag und Samstag stand Altuve dann auch nicht gegen die Texas Rangers im Lineup.

"Der Arzt hat mein Knie untersucht und war der Meinung, es sei besser, dass ich auf die Disabled List gehe", erklärte Altuve gegenüber Reportern.

Der Schritt ist retroaktiv zum Donnerstag und markiert das erste Mal, dass Altuve in seiner achtjährigen MLB-Karriere auf der DL gelandet ist. "Es ist das erste Mal in meiner Karriere, also bin ich nicht gerade glücklich darüber", sagte Altuve.

Altuve führt die Astros mit einem .329 Schlagdurchschnitt an und kommt aktuell auf neun Homeruns und 46 RBI in 104 Spielen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.