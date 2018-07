MLB: Kansas City Royals - das komplizierteste Rebuild-Projekt der Liga

MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays

Die Kansas City Royals stellen derzeit eines der schlechtesten Teams in der MLB. Überraschend kommt diese Entwicklung keineswegs, doch auch die nahe Zukunft sieht wenig rosig aus. SPOX wirft einen Blick nach Missouri und bewertet die Lage.

Die Royals spielen dieser Tage eine Serie gegen die New York Yankees und SPOX zeigt das vierte und letzte Spiel aus dem Yankee Stadium am Sonntag (ab 19.05 Uhr) im LIVESTREAM FOR FREE.

Schon vor der Saison war allen klar, was die Zielsetzung für die Kansas City Royals 2018 sein wird: Schadensbegrenzung, haarscharf oberhalb der Grenze zum Tanking.

Warum knapp darüber? Weil man mit der Verpflichtung von Mike Moustakas zumindest noch ein klein wenig Rest-Qualität beibehalten hat in einem sonst eher mauen Lineup. Doch das Resultat nach nunmehr etwas mehr als 100 Spielen ist dennoch aussagekräftig: Die Saison wird versenkt!

Die Royals haben die zweitschlechteste Bilanz im Baseball, nur noch unterboten von den Orioles, die eigentlich sogar mehr Qualität im Kader haben, aber noch weniger Ertrag vorweisen können.

Kansas City Royals: Stillstand ist eingekehrt

Schaut man sich die Royals im Einzelnen an, dann wird schnell deutlich, dass hier ein gewisser Stillstand eingekehrt ist. Die Franchise, die 2014 und 2015 noch in der World Series stand und die Serie 2015 sogar gewann, ist jetzt einer hoffnungslosen Ansammlung zahlreicher Lückenfüller gewichen.

Positiv fallen nur wenige auf. Neben "Moose" schlagen nur drei aktuelle Starter über Ligaschnitt, der Rest teils deutlich darunter. Im Pitching-Bereich wird es noch gravierender, denn lediglich Kelvin Herrera, der ehemalige Closer des Teams, ragte hier im gesamten Staff heraus. Er wurde bereits gegen Prospects eingetauscht und spielt heute für die Washington Nationals.

Stamm-Lineup der Kansas City Royals 2018

Position Spieler OPS+ Catcher Salvador Perez 84 First Baseman Lucas Duda 98 Second Baseman Whit Merrifield 119 Third Baseman Mike Moustakas 111 Shortstop Alcides Escobar 47 Left Fielder Alex Gordon 81 Center Fielder Abraham Almonte 38 Right Fielder Jorge Soler (derzeit DL) 125 Designated Hitter Cheslor Cuthbert (derzeit DL) 62

Selbiges würden die Verantwortlichen in Missouri gerne auch noch mit zahlreichen weiteren Spielern tun, denn das Thema Prospects ist ein heikles in KC. Die Organisation hat derzeit kein einziges Talent auf der Top-100-Liste von MLB Pipeline. Das hauseigene Top-Prospect,, Outfielder Khalil Lee, wiederum wird je nach Quelle nicht vor 2020 oder gar 2021 in der MLB erwartet.

Das Ziel muss es nun also sein, das eigene Farmsystem zu verbessern, schließlich war das in der letzten großen Zeit dieser Organisation das Herzstück des Erfolgs. Hierfür gibt es drei Wege: Trades, Draft und internationale Amateure. Bis Ende Juli sind Trades hier die wohl beste Lösung für schnelle Verbesserungen. Allerdings verfügen die Royals nicht eben über viele gute Trade-Chips.

MLB: Von Bryce Harper bis Andrew Miller - die wichtigsten Spieler der zweiten Saisonhälfte © getty 1/31 Die zweite Saisonhälfte der MLB ist eröffnet. SPOX zeigt die Spieler, die nun besonders wichtig werden für ihre Teams. © getty 2/31 AUSTIN HAYES (Outfielder) - Baltimore Orioles: Die O's befinden sich nach den jüngsten Trades (Britton, Machado) im vollen Rebuild. Eines der größten Puzzleteile dafür ist Hayes, der bislang gewaltig schwächelt. Er muss nun schnell in die Spur finden. © getty 3/31 DREW POMERANZ (Starting Pitcher) - Boston Red Sox: Rodriguez ist verletzt, Price nicht mehr auf allerhöchstem Niveau unterwegs. Also brauchen die Red Sox einen gesunden und effektiven Pomeranz in der Rotation. © getty 4/31 LUCAS GIOLITO (Starting Pitcher) - Chicago White Sox: Für die White Sox geht es nur noch darum, positive Dinge für die Zukunft zu finden. Giolito könnte dazu zählen, wenn er die Strikezone wiederfindet und öfter Leute an seinen Pitches vorbei schlagen. © getty 5/31 ANDREW MILLER (Relief Pitcher) - Cleveland Indians: Die Offense um Lindor und Ramirez ist gut aufgestellt, ebenso die Rotation. Einzig der Bullpen macht Sorgen. Ein fitter "Fixer" wäre da Gold wert. © getty 6/31 JOE JIMENEZ (Relief Pitcher) - Detroit Tigers: Die Tigers müssen darauf hoffen, dass Jimenez seine starke Saison fortsetzt, damit er vielleicht im Winter zu einem Trade-Chip werden kann - gute Reliever sind rar und teuer! © twitter.com/cchooks 7/31 JOSH JAMES (Starting Pitcher) - Houston Astros: Nein, die Astros brauchen wohl keine Hilfe in der Rotation, dafür aber im Bullpen. Top-Prospect James könnte hier mit seinen immensen Strikeout-Zahlen aushelfen, ehe es irgendwann doch in die Rotation geht. © getty 8/31 DANNY DUFFY (Starting Pitcher) - Kansas City Royals: Die Royals sind im Rebuild und haben gerade nicht wahnsinnig viel Talent auf irgendeinem Level vorzuweisen. Wenn Duffy nun zu seiner Topform finden könnte, wäre er ein möglicher Trade-Chip für Talente. © getty 9/31 SHOHEI OHTANI (Starting Pitcher/Designated Hitter): Die Angels brauchen Ohtani im Lineup und auf dem Mound. Je mehr Innings er produzieren kann, desto besser. © getty 10/31 BYRON BUXTON (Center Fielder) - Minnesota Twins: So viel Talent, so wenig Ertrag. Buxton - wie auch Teamkollege Sano - wurde in die Minors zurückgestuft. Nun gilt es, den Weg zurückzufinden - auch zum Wohle der Twins. © getty 11/31 AARON HICKS - Center Fielder (New York Yankees): Hicks bestätigt gerade seine Saison 2017 und wenn er gesund bleibt, könnte er schon bald als Star-Spieler gelten - zu einem noch recht günstigen Preis, was den Yankees durchaus helfen würde. © getty 12/31 MATT OLSON (First Baseman) - Oakland Athletics: Im letzten Jahr zeigte Olson überragende Form (162 OPS+), mittlerweile ist er auf dem Boden der Tatsachen zurück. Wollen die A's aber noch in die Playoffs, muss er sich deutlich steigern. © getty 13/31 JAMES PAXTON (Starting Pitcher) - Seattle Mariners: Sportlich gesehen ist Paxton über jeden Zweifel erhaben. Doch: bleibt er auch gesund? Bislang brachte er noch keine volle Saison zusammen. © mlb 14/31 WANDER FRANCO (Shortstop) - Tampa Bay Rays: Er ist noch weit weg von der MLB (Rookie-Ball), doch seine Entwicklung muss man beobachten. Er stürmte in Windeseile in die Top 100 von Baseball America und hat Star-Potenzial. © getty 15/31 SHIN-SOO CHOO (Outfielder) - TEXAS RANGERS: Choo spielt eie starke Saison 2018 und sollte die anhalten, wer weiß, vielleicht findet sich dann ein Trade-Interessent, der sich seiner - und den 40 Millionen über zwei Jahre an Gehalt - annehmen möchte. © getty 16/31 JOSH DONALDSON (Third Baseman) - Toronto Blue Jays: Die Jays-Saison ist vorbei. Überragend wäre daher, wenn Donaldson noch zu großer Form aufliefe, denn dann könnten man ihn noch vor Saisonende traden und etwas dafür bekommen. © getty 17/31 ROBBIE RAY (Startng Pitcher) - Arizona Diamondbacks: Ray überragte im Vorjahr und sah gut aus zu Saisonbeginn. Dann verletzte er sich und seine Starts waren meist sehr kurz. Bekommt er das in den Griff, sind die Aussichten für Arizona rosig. © getty 18/31 MAX FRIED (Starting Pitcher) - Atlanta Braves: Der Youngster gab zwar erst vor kurzem sein Saisondebüt, überzeugte jedoch. Kann er die Form halten, wäre er ein merkliches Upgrade für die Braves. © getty 19/31 YU DARVISH (Starting Pitcher) - Chicago Cubs: Nachdem Darvish bislang noch nichts gezeigt hat, wird es nun Zeit, dies zu ändern, wenn die Cubs eine echte Titelchance haben wollen. © getty 20/31 TYLER MAHLE (Starting Pitcher) - Cincinnati Reds: Mahle könnte ein Glücksgriff für die Reds sein, denn er ist ein Eigengewächs, günstig und noch lange unter Kontrolle. © getty 21/31 JON GRAY (Starting Pitcher) - Colorado Rockies: Gray könnte eines Tages ein Frontline-Starter sein. Aktuell aber hat er gewaltige Probleme, aufgrund derer er kurzfristig in den Minors gelandet war. © getty 22/31 CLAYTON KERSHAW (Starting Pitcher) - Los Angeles Dodgers: Kurz gesagt; Die Dodgers brauchen einen fitten Clayton Kershaw um ihre Ziele zu erreichen. Zuletzt jedoch war er dies selten. © getty 23/31 J.T. REALMUTO (Catcher) - Miami Marlins: Realmuto dürfte aktuell der begehrteste Spieler der Marlins sein. Hält er seine Form, ist er der nächste große Trade-Kandidat - wenn auch vielleicht erst im Winter. © getty 24/31 BRAD MILLER (Infielder) - Milwaukee Brewers: Das Middle Infield produzierte bislang so gut wie gar nicht für die Brew Crew. Miller soll nun auf Shortstop dieses Missstand geraderücken. Ein fähiger Schläger mehr wäre nicht schlecht im Playoff-Rennen. © getty 25/31 JACOB deGROM (Starting Pitcher) - New York Mets: Theoretisch wäre deGrom der ideale Trade-Chip, denn wann hätte er mehr Wert als jetzt gerade? Oder im Winter, doch dann müsste er unbedingt gesund bleiben. © getty 26/31 TOMMY HUNTER (Relief Pitcher) - Philadelphia Phillies: Hunter gehört zu den besseren Relievern der Liga. Sein FIP ist 2.72. Nur schlechte Defense sorgte also für einen 4.85 ERA in der ersten Hälfte. © getty 27/31 GREGORY POLANCO (Outfielder) - Pittsburgh Pirates: Für diese Saison und für die kommenden drei Jahre gilt: Polanco muss sein Potenzial abrufen, was bislang nicht gelang. Die Pirates sind ihm noch fast 30 Millionen Dollar garantiert schuldig. © getty 28/31 CARLOS MARTiNEZ (Starting Pitcher) - St. Louis Cardinals: Wollen die Cards doch noch in die Postseason, braucht es eine Leistungssteigerung von Martinez, der schwächelte. Doch zunächst ist er mal verletzt. © milb 29/31 CHRIS PADDACK (Starting Pitcher) - San Diego Padres: Die Padres brauchen für die Zukunft gutes Pitching. Paddack könnte so einer sein. Er muss sich nun auf Double-A-Niveau beweisen. © getty 30/31 ANDREW McCUTCHEN (Outfielder) - Andrew McCutchen: Die Giants sind weiter in Playoff-nähe unterwegs, brauchen dafür aber auch noch eine größere Leistungssteigerung von McCutchen (110 OPS+). © getty 31/31 BRYCE HARPER (Outfielder) - Washington Nationals: Der Superstar geht in sein letztes halbes Vertragsjahr und will einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dazu muss er aber zur Bestform zurückkehren.

Kansas City Royals: Whit Merrifeld als ultimativer Trade-Chip

Moustakas dürfte sicherlich noch einen Abnehmer finden, aber großen Ertrag wird auch er nicht einbringen, schließlich kann er im Winter wieder Free Agent werden und gehört aktuell nicht direkt zur Elite auf seiner Position.

Wirklich interessant erscheint aktuell eigentlich nur Allzweckwaffe Whit Merrifield, der nahezu jede Position spielen kann und noch einige Jahre unter Teamkontrolle steht - erst 2020 wird er zur Arbitration zugelassen, wird also erst dann einigermaßen kostspielig. Doch aufgrund dieser Tatsache stellt sich auch die Frage, ob man ihn nicht doch besser selber halten sollte. Rebuild hin oder her, er könnte ein Eckpfeiler eines neuen Teams werden, eben weil er noch so lange unter Kontrolle steht.

Andererseits könnte gerade er einen sehr hohen Ertrag in einem Trade für gleich mehrere gute Prospects einbringen. Die Frage ist nur, wer jetzt was bieten würde. Anhören würden sich die Royals aber sicherlich alles.

Schaut man aufs Pitching, wirkt es schier unmöglich, hier etwas Brauchbares herauszupicken. Die komplette Rotation pitcht gemäß ERA+ unter Ligaschnitt, wobei Danny Duffy immerhin nah dran ist. Erschreckend ist auch der Blick auf das sogenannte "Fielder Independent Pitching" (FIP), also eine Statistik, die den Einfluss der Defense auf die Pitcher-Leistung herausrechnet - positiv wie negativ: Vier von fünf Starten liegen hier bei 4.90 oder schlechter, was sehr schwach ist. Lediglich Jason Hammel kommt hier mit 4.56 immerhin in die Nähe des passablen Bereichs, sein 69 ERA+ ist jedoch der zweitschlechteste.

© getty

Royals: Große finanzielle Fleixibilität winkt

Duffy scheint jedoch nicht nur aufgrund seiner aktuellen Form nicht tradebar. Ein Blick auf seinen Vertrag nämlich dürfte jedem potenziellen Interessenten die Lust an einer Verpflichtung vergehen lassen. Er unterschrieb Anfang 2017 für fünf Jahre und wird in den Jahren 2019 bis 2021 noch über 45 Millionen Dollar verdienen. Ein stolzer Preis für einen (aktuell) durchschnittlichen Pitcher.

2021 ist indes auch das letzte Jahr, in dem die Royals irgendwelche garantierten Verträge auf ihrer Payroll haben. Für 2022 ist hingegen noch nichts festgezurrt. Wenn sie wollen, würden sie also die totale Flexibilität in die Waagschale werfen können. Bedenkt man, dass die Royals Ende 2017 einen Rekord in Höhe von 185 Millionen für ihren 40-Spielerkader aufwendeten, dann wäre einiges möglich auf dem Free-Agent-Markt der Zukunft.

Um allerdings Free Agents dazu zu bewegen, sich für KC zu entscheiden, müsste jedoch zunächst die Basis wieder aufgebaut werden, was Stand jetzt ein langwieriger Prozess werden dürfte. Einer, den Owner David Glass und General Manager Dayton Moore bereits vor rund zehn Jahren schon einmal angestoßen und letztlich erfolgreich durchgezogen haben.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.