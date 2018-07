MLB: New York Yankees müssen auf Gleyber Torres verzichten

MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Die New York Yankees müssen auf ihren Second Basemann Gleyber Torres verzichten. Der Venezolaner verletzte sich beim 6:2 Sieg über die Atlanta Braves an der rechten Hüfte - daraufhin wurde er auf die 10-Day-Disabled-List (DL) gesetzt.

"Wir hoffen, dass er nur kurz ausfällt", sagte Yankees-Manager Aaron Bonne am Donnerstag: "Wahrscheinlich wird es bis zur All-Star-Pause dauern." Das All-Star-Game findet am 17.Juli in Washington statt.

Wahrscheinlich wird Neil Walker den Second Baseman ersetzen. Eine weitere Möglichkeit wäre der 23-jährige Middle Infielder Tyler Wade. Als Notlösung könnte auch Allrounder Brandon Drury einspringen.

Mit Gleyber Torres gewannen die Yankees 15 ihrer letzten 16 Spiele.