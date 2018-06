MLB: St. Louis Cardinals gewinnen 10.000. Spiel in der National League

MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets

Die St. Louis Cardinals haben am Montag 4:0 gegen die Cleveland Indians gewonnen und damit einen besonderen Meilenstein erreicht: Es war ihr 10.000. Sieg in der National League.

Die Cardinals sind eines von nur acht Teams in der MLB, die bereits mehr als 10.000 Siege auf dem Konto haben. Insgesamt stehen die Cardinals bei 10.776, die ersten 776 stammen jedoch aus ihrer Zeit in der American Association unter dem Namen St. Louis Browns bzw. St. Louis Brown Stockings in den Jahren 1882 bis 1891. Seit 1892 gehört die Franchise der National League an.

Zum Matchwinner am Montag im heimischen Busch Stadium avancierte derweil Starting Pitcher John Gant. Der Rechtshänder springt derzeit für den verletzten Michael Wacha ein und gab in seinen sieben Shutout-Innings nur einen Hit ab (5 BB, 4 SO).

"Ohne Wacha habe ich große Fußstapfen zu füllen", sagte Gant nach seinem bislang längsten Start in der Karriere. "Und ich tue mein Bestes, sie weiter zu füllen."

MLB: Teams mit 10.000 Siegen (Stand: 26. Juni 2018)

Platzierung Team Sieganzahl 1. San Francisco Giants 11.040 2. Chicago Cubs 10.829 3. Los Angeles Dodgers 10.799 4. St. Louis Cardinals 10.776 5. Atlanta Braves 10.510 6. Cincinnati Reds 10.476 7. Pittsburgh Pirates 10.422 8. New York Yankees 10.207

Gant half mit, ein Indians-Team zu stoppen, das zuvor sieben Siege in Serie eingefahren hat. "Er hat uns unsere Balance genommen", sagte Indians-Manager Terry Francona über Gant: "Ich hatte das Gefühl, dass er einfach wirklich gepitcht hat. Er hat uns nicht mit seinem Stuff überwältigt, aber wir hatten Glück, dass die dritte Base beim Ground Ball von Yan Gomes im Weg war, denn sonst hätten wir gar keinen Hit gegen ihn geschafft", beschrieb Francona ein glückliches Single, dass Gants No-Hitter abbrach.

