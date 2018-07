MLB: Cincinnati Reds planen 2019 mit Payroll-Erhöhung

MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

American League MLB MLB All-Star Game MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays

Die Cincinnati Reds planen, ihre Payroll für 2019 zu erhöhen. Das erklärte Dick Williams, der President of Baseball Operations, am Dienstag.

"Wir glauben, dass wir hier einen guten Spielerkern entwickeln, um den herum wir investieren wollen", sagte Williams dem Cincinnati Enquirer. "Zum ersten Mal seit Jahren glaube ich fest daran, dass wir eine erhöhte Payroll haben werden."

In dieser Saison zahlen die Reds rund 111 Millionen Dollar an ihre Spieler - dies ist die siebtniedrigste Payroll der MLB 2018.

Die Reds haben in dieser Saison 43 ihrer ersten 65 Spiele verloren und sich währenddessen schon früh in der Saison von Manager Bryan Price getrennt. Im Juni jedoch waren sie 18-8 und werden mit drei Spielern - Joey Votto, Scooter Gennett und Eugenio Suarez - beim All-Star Game in Washington/D.C. vertreten sein.

"Ich rede nicht von ein oder zwei Prozent", sagte Williams der Zeitung: "Aber es ist zu früh, es genau zu sagen. Viel wird davon abhängen, wie wir den Rest des Jahres spielen, wie die Unterstützung der Fans sein wird und wie unsere strategischen Entscheidungen bezüglich unserer Investitionen in dieser Offseason aussehen werden."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.