MLB All-Star Game 2018: Alle Infos zum Spiel und der Übertragung im Livestream

NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 NHL Wild @ Islanders NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NHL Oilers @ Kings NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers

Das MLB All-Star Game 2018 findet am 17. Juli im Nationals Park von Washington/DC, der Heimstätte der Washington Nationals, statt. SPOX gibt Euch alle wichtigen Infos zum Ablauf, der Wahl der Spieler sowie der Zusammensetzung der beiden Kader. Außerdem sagen wir Euch, wo Ihr das Spiel live sehen könnt.

Was ist das MLB All-Star Game?

Das All-Star Game, auch Midsummer Classic genannt, ist das alljährliche Aufeinandertreffen der Auswahlmannschaften der zwei Ligen, die die Major League Baseball bilden, American und National League. Mit dem Spiel einher geht der sogenannte All-Star Break, der symbolisch die Trennung zwischen der ersten und zweiten Saisonhälfte darstellt. Einen Tag vor und zwei Tage nach dem Spiel finden traditionell keine Regular-Season-Spiele statt.

Wann und wo findet das MLB All-Star Game 2018 statt?

Das All-Star Game 2018 findet in der Nacht zum 17. Juli 2018 um 2.00 Uhr (MESZ) statt. Austragungsort ist in diesem Jahr der Nationals Park von Washington/DC. Generell findet das Spiel am zweiten oder dritten Dienstag im Juli statt.

© getty

Wie kann ich das MLB All-Star Game 2018 live sehen?

Das MLB All-Star Game 2018 wird in Deutschland auf mehreren Wegen zu sehen sein. Im Bezahlfernsehen zeigt "Sport1 US" die Begegnung, während im Internet DAZN sowie MLB.TV die Partie im kostenpflichtigen Livestream übertragen werden.

Zum wievielten Mal findet das MLB All-Star Game statt?

Das All-Star Game am 17. Juli 2018 ist die 89. Auflage des Midsummer Classics. 1933 wurde es ins Leben gerufen, 1945 wegen des Zweiten Weltkriegs ausgesetzt.

Welche Spieler dürfen am MLB All-Star Game teilnehmen?

Am All-Star Game dürfen alle Spieler teilnehmen, die zur Zeit des Spiels im aktiven, 25 Mann starken Kader eines der 30 Teams der MLB stehen. Das heißt, die Spieler dürfen zur Zeit des Spiels auch nicht auf der Disabled List stehen. Seit ein paar Jahren gilt zudem: Sollte ein Starting Pitcher am Sonntag vor dem All-Star Game für sein Team im Einsatz gewesen sein, darf er nicht am All-Star Game teilnehmen und wird ersetzt. Er darf dann aber dennoch an den Festivitäten teilnehmen.

Wer wählt die All-Star-Teams der MLB?

Die All-Star-Teams der MLB, die aus je 34 Spielern bestehen, werden von Fans, Spielern, Managern, Coachs und dem Büro des Commissioners of Baseball gewählt. Die Fans, die seit 2015 exklusiv im Internet abstimmen, wählen dabei die Starter - neun in der AL, acht in der NL, da Teams der National League standardmäßig keinen Designated Hitter haben, der aber im All-Star Game von beiden Teams unabhängig vom Austragungsort eingesetzt wird. Der DH der National League wird vom Manager des Teams bestimmt.

Weitere 16 Spieler werden durch die Spieler, Coachs und Manager der beiden Ligen gewählt. Von den 16 sind acht Pitcher, die wiederum in fünf Starter und drei Reliever aufgeteilt sind. Die anderen acht sind Backups für jede Position im Feld. Sollten die Auserwählten bei Spielern und Fans identisch sein, wird der jeweils zweite einer Position eingeladen.

Die restlichen neun NL- und acht AL-Spieler bestimmen die All-Star-Manager in Abstimmung mit ihren Manager-Kollegen und dem Büro des Commissioners, sodass am Ende je 33 Spieler im Kader stehen. Ein Kriterium muss dabei erfüllt sein: Jedes der 30 Teams der MLB muss mindestens einen Spieler stellen.

Im Anschluss an die Auswahl und Verkündung der Kader findet eine weitere Internet-Abstimmung über den jeweils 34. und finalen Spieler statt, der bis zu diesem Zeitpunkt keine Berücksichtigung gefunden hatte.

Baseball-Stadien: Die Kombination aus Tradition und Moderne © https://twitter.com/Braves 1/45 Gestatten, das neueste Mitglied der MLB-Ballpark-Familie! Zur Saison 2017 haben die Atlanta Braves ihren neuen SunTrust Park eröffnet, am 14. April fand das erste Heimspiel statt © https://twitter.com/Braves 2/45 Die knapp über 41.000 Zuschauer sitzen in Atlanta so nah wie sonst nirgends am Geschehen. Für die nötige Helligkeit sorgen LED-Strahler, außerdem gibt es auf jeder Tribüne Klimaanlagen wegen der üblen Sommerhitze in Georgia © getty 3/45 Turner Field war 1996 das Olympiastadion bei den Sommerspielen in Atlanta und wurde anschließend umgebaut. Nach 20 Jahren hat es als Heimstätte der Braves ausgedient. Und wo wird sonst noch gespielt? © getty 4/45 Angel Stadium of Anaheim: Das Zuhause der Angels hat nach einigen Umbauten nun eine Felsenlandschaft im Outfield. Wer den Ball dort hinschlägt, hat mächtig Power © getty 5/45 AT&T Park in San Francisco: Die Heimat der San Francisco Giants seit 2001 sah schon einige Highlights. Unter anderem den Rekord-Homerun von Barry Bonds im Jahr 2007 © getty 6/45 Ikonisch: Außerhalb des Right Fields liegt McCovey Cove, benannt nach Legende Willie McCovey. Wer den Ball dort ins Wasser hämmert, landet einen "Splash Hit" © getty 7/45 Busch Stadium in St. Louis. Das zweite Stadion mit diesem Namen. Hatte das alte Stadion noch den Gateway Arch am Gebäude, ziert das Tor zum Westen nun den Hintergrund jenseits des Center Fields © getty 8/45 Oriole Park at Camden Yards in Baltimore: Viele nennen ihn den modernsten traditionellen Ballpark, weil vieles an die gute, alte Zeit erinnert © getty 9/45 Hinter der Tribüne im Right Field ist das Lagerhaus in der Eutaw Street zu sehen. Ganz starke Hitter hauen einen Ball schon mal dagegen - oder wenigstens kurz davor © getty 10/45 Chase Field in Phoenix: Mitten in der Wüste Arizonas spielen die Diamondbacks in ihrem Stadion mit verschließbarem Dach. Der Rasen ist trotzdessen Natur © getty 11/45 Great American Ball Park in Cincinnati: Direkt am Rande des Ohio Rivers spielen die Cincinnati Reds. Und dank der Bauweise des Parks fliegen die Bälle hier förmlich aus dem Stadion © getty 12/45 Traditionell wird's im Center Field: Die zwei Schornsteine rauchen, wenn die Reds einen Homerun schlagen. Sie sollen an die Dampfschiffe des Ohio Rivers im 19. Jahrhundert erinnern © getty 13/45 Citi Field in Flushing/New York: Seit 2009 spielen die New York Mets in ihrem neuen Ballpark. An selber Stelle war früher der Parkplatz des alten Shea Stadiums lokalisiert © getty 14/45 Citi Field ist weitläufig und wird gerne als "Petco East" bezeichnet - weil Homeruns hier nur schwer zu schlagen sind. Daher wurden die Zäune auch schon zweimal näher zur Home Plate bewegt © getty 15/45 Comerica Park in Detroit: Die Tigers setzen in ihrem Ballpark auf die Region - Man achte auf das Chevrolet-Logo oder die Skyline der Motor City © getty 16/45 Weiße Tiger direkt am Eingang - und nein, Siegfried und Roy haben hiermit rein gar nichts zu tun! © getty 17/45 Coors Field in Denver: Ja steh ich denn im Wald? Im Center Field sind zahlreiche Bäume zu finden, man ist in der Mile High City eben naturverbunden © getty 18/45 Ansonsten aber setzt man im Coors Field auf moderne Technik wie dem gigantischen Scoreboard. Und durch die dünne Luft fliegen hier die Bälle auch besonders weit © getty 19/45 Dodger Stadium in Los Angeles: Eine der ikonischsten Spielstätten ist der Ballpark in Chavez Ravine. Hier gehen 56.000 Zuschauer rein © getty 20/45 Dodger Stadium ist auch einer der wenigen Ballparks, die nahezu symmetrisch gebaut sind - beide Foul-Linien sind 330 Fuß lang, Center Field ist 400 Fuß tief © getty 21/45 Fenway Park in Boston: 1912 eröffnet ist Fenway der älteste Ballpark der MLB. Das besondere Merkmal ist dabei die große grüne Wand samt Anzeigetafel im Left Field: das "Green Monster" © getty 22/45 Alle größeren Erfolge der Boston Red Sox finden sich oberhalb der Tribüne hinter der Home Plate in Form von Wimpel-Schildern © getty 23/45 Kauffman Stadium in Kansas City: Die Heimat des World-Champions von 1986 und 2015, den Royals. Neben des riesigen Scoreboards samt Krone überzeugt es durch eine weitere Besonderheit ... © getty 24/45 ... die Wasserfälle und Springbrunnen im Outfield sorgen für ein besonderes Ambiente. Selbst eintauchen dürfen Zuschauer aber nicht © getty 25/45 Marlins Park in Miami: Seit 2012 spielen die Miami Marlins in ihrer neuen Heimat mit verschließbarem Dach © getty 26/45 Im Left-Center Field findet sich dieses Monstrum: Eine Skulptur, die sich bewegt, wenn die Marlins einen Homerun schlagen. Nicht schön, aber selten © getty 27/45 Miller Park in Milwaukee: Die Brewers-Spielstätte war eines der ersten MLB-Stadien mit verschließbarem Dach. © getty 28/45 Durch die großen Fenster im Outfield wird das Tageslicht so lange es geht optimal ausgenutzt © getty 29/45 Minute Maid Park in Houston: Das Stadion der Astros hat neben dem verschließbaren Dach eine Eisenbahn entlang der Left-Field-Linie. Sie erinnert an die alte U-Bahn-Station unterhalb des Ballparks © getty 30/45 Nationals Park in Washington/DC: Die Heimat der Nationals steht seit 2008 und wurde damals mit einem Sunday Night Game auf ESPN eingeweiht. George W. Bush warf den zeremoniellen ersten Pitch © getty 31/45 Alameda County Coliseum in Oakland: Die von den Raiders und Athletics gleichermaßen ungeliebte Spielstätte soll schon lange ersetzt werden. Doch es finden sich nur schwer Alternativen © getty 32/45 PETCO Park in San Diego: Ein gigantischer Ballpark, in dem 2016 das All-Star Game stattfand. Homeruns schlagen hier nur echte Power-Hitter © getty 33/45 Das Stadion steht im Übrigen mitten in der Stadt und einen Teil der Tribüne im Left Field bildet das alte Western Metal Supply Building, das unter Denkmalschutz steht © getty 34/45 Citizens Bank Park in Philadelphia: Seit 2004 spielen die Phillies dort und erreichten zweimal die World Series in dieser Zeit - 2008 gewannen sie gar den Titel hier © getty 35/45 PNC Park in Pittsburgh: Egal wen man fragt, PNC Park ist einer der schönsten Ballparks in der MLB. Besonders der Background mit der Roberto Clemente Bridge ist sehenswert © getty 36/45 Progressive Field in Cleveland: Früher als "Jacob's Field" bekannt, wurde der Ballpark sukzessive zum Schmuckkästchen geformt © getty 37/45 Globe Life Park: Das Stadion der Rangers hat einen durch die Bauweise einen "Jet Stream", also eine Luftzug-Schneise, die viele Bälle weit fliegen lässt. Viele Homers sind das Resultat © getty 38/45 Rogers Centre: Der frühere "Sky Dome" ist das einzige MLB-Stadion in Kanada. Direkt neben dem CN Tower überzeugt es aber nicht unbedingt durch seinen Kunstrasen © getty 39/45 Safeco Field: Im Stadion der Seattle Mariners sind Homeruns eine Seltenheit. Es ist ein Pitcher-Paradies. Links im Hintergrund sieht man auch das Stadion der Seahawks © getty 40/45 Target Field in Minneapolis: Seit 2010 spielen die Minnesota Twins unter freiem Himmel. Zuvor trugen sie ihre Heimspiele im stickigen Metrodome aus © getty 41/45 Tropicana Field in St. Petersburg: Stickig und ungeliebt ist auch "The Trop". Die Tampa Bay Rays wollen schon lange ein neues Stadion, aber bislang fehlen noch das klare Konzept und öffentliche Gelder © getty 42/45 Guaranteed Rate Field in Chicago: Die Heimat der White Sox, früher als "Comiskey Park" bekannt, findet sich im Süden Chicagos © getty 43/45 Wrigley Field in Chicago: Im Norden Chicagos sind die Cubs beheimatet. Wrigley steht seit 1914 und wartete seit dem "Curse of the Billy Goat" auf eine World Series - 2016 war es dann endlich soweit! © getty 44/45 Yankee Stadium in der Bronx/New York: Seit 2009 ist die dritte Version des legendären Yankee Stadiums im Dienst. Direkt zum Start gab's den 27. Titel für die Bronx Bombers © getty 45/45 Die Außenfassade erinnert damit an das allererste Yankee Stadium aus den 20er-Jahren, ebenso das Relief innerhalb der Arena unterhalb des Dachs

MLB All-Star Game: Was passiert mit verletzten Spielern?

Was passiert, wenn sich Spieler im Vorfeld verletzen oder anderweitig ersetzt werden müssen? Nach Verkündung der vollständigen Kader kann es immer zu Absagen aufgrund von Verletzungen oder aus anderen Gründen kommen. Auch müssen eventuell Starting Pitcher ausgetauscht werden, weil sie am Sonntag vor dem Spiel noch aktiv waren. In diesem Fall entscheiden der Manager und das Büro des Commissioners über den jeweiligen Ersatz.

MLB All-Star Game: Wie werden Manager bestimmt?

Die Manager sind die der jeweiligen League Champions - also der Teilnehmer an der World Series des Vorjahres. 2018 sind es also A.J. Hinch als Manager der AL und World Series Champions Houston Astros, und Dave Roberts, der die Los Angeles Dodgers zum Titel in der National League geführt hatte. Beide bringen jeweils ihren Trainerstab mit, der aus First und Third Base Coach, Hitting und Pitching sowie Bench Coach und Bullpen Coach besteht.

MLB All-Star Game: Welche Trikots werden getragen?

Im MLB All-Star Game ist es üblich, dass die Spieler keine speziell angefertigten Jerseys, sondern einfach die Uniformen ihrer Teams tragen. Sie bekommen lediglich einen speziellen All-Star-Patch auf den Ärmel sowie an die Seite des Caps. Die Spieler der gastgebenden Liga tragen ihre Heimtrikots, die Gäste entsprechend die Auswärtstrikots. Während des am Abend davor stattfindenden Homerun Derbys tragen die Spieler allerdings sehr wohl spezielle All-Star-Uniformen der jeweiligen Liga.

Gibt es einen Award für den besten Spieler des All-Star Games?

Wie im amerikanischen Sport üblich, wird auch im All-Star Game ein Most Valuable Player (MVP) ausgezeichnet. Der Auserwählte erhält den "Ted Williams Most Valuable Player Award", dessen Namensgeber als bester Hitter in der Geschichte des Sports gilt und als letzter Spieler überhaupt einen Schlagdurchschnitt von über .400 in einer Saison erzielt hatte - er schlug .406 im Jahr 1941. Gewählt wird der MVP von Journalisten im Stadion sowie von Zuschauern im Internet.

MLB: Die All-Star Game MVPs der letzten 20 Jahre © getty 1/22 Robinson Cano war im Juli der MVP des 88. All-Star Games. Doch wer hat die Auszeichnung in den 20 Jahren zuvor mitgenommen? SPOX schaut zurück und zeigt die Most Valuable Player in den All-Star Games der letzten 20 Jahre © getty 2/22 1997 - SANDY ALOMAR Jr. (Cleveland Indians): Alomar krönte sich mit einem 2-Run-Homerun im siebten Inning zum MVP und bescherte der American League einen 3:1-Sieg © getty 3/22 1998 - ROBERTO ALOMAR (Baltimore Orioles): Die AL gewann 13:8 und Roberto Alomar schlug einen Homerun und war 3-4 mit zwei Runs und einem Walk © getty 4/22 1999 - PEDRO MARTINEZ (Boston Red Sox): Die AL gewann mit 4:1 und den Grundstein legte Starter Pedro Martinez mit zwei perfekten Innings und fünf Strikeouts zu Beginn © getty 5/22 2000 - DEREK JETER (New York Yankees): Der Shortstop der Yankees führte die AL zum 6:3 und war 3-3 mit zwei RBI und einem Run. Das Highlight: Ein Double gegen Randy Johnson © getty 6/22 2001 - CAL RIPKEN Jr. (Baltimore Orioles): In seinem letzten All-Star Game schlug Ripken nochmal einen Homerun. Die beste Szene war jedoch am Anfang, als A-Rod spontan auf die 3. Base wechselte, damit Ripken nochmal Shortstop spielen konnte © getty 7/22 2002: Da das Spiel erstmals in einem 7:7-Unentschieden endete, gab es auch keinen MVP. Das führte dann dazu, dass ab 2003 der Sieger des All-Star Games Heimvorteil in der World Series erlangte © getty 8/22 2003 - GARRET ANDERSON (Anaheim Angels): Einen Tag nach seinem Triumph im Homerun Derby legte Anderson drei Hits und einen Homerun nach. Die AL gewann 7:6 © getty 9/22 2004 - ALFONSO SORIANO (Texas Rangers): Die AL gewann mit 9:4 im Minute Maid Park von Houston und Soriano hatte maßgeblichen Anteil daran - er schlug einen 3-Run-Homerun gegen Lokalmatador Roger Clemens im ersten Inning © getty 10/22 2005 - MIGUEL TEJADA (Baltimore Orioles): Beim 7:5-Sieg der AL gelang Tejada einen Homerun im zweiten Inning, er kam insgesamt auf zwei RBI © getty 11/22 2006 - MICHAEL YOUNG (Texas Rangers): Alles sah nach einem Erfolg für die NL aus, die im neunten Inning 2:1 vorne lag. Doch dann trat Young auf den Plan und schlug ein 2-Run-Triple gegen Closer Trevor Hoffman zum Sieg. MVP! © getty 12/22 2007 - ICHIRO SUZUKI (Seattle Mariners): Ichiro erlebte seine All-Star-Sternstunde in San Francisco. Er hatte nicht nur drei Hits, sondern schlug auch den bisher einzigen Inside-the-Park-Homerun in der All-Star-Geschichte. Die AL siegte 5:4 © getty 13/22 2008 - J.D. DREW (Boston Red Sox): 15 Innings dauerte das letzte All-Star Game im alten Yankee Stadium. Drew gelang ein 2-Run-Homer im siebten Inning, dann walkte er die Bases loaded im 15., woraufhin die Entscheidung fiel: 5:4 AL © getty 14/22 2009 - CARL CRAWFORD (Tampa Bay Rays): Crawford war zwar nur 1-3 beim 4:3 der AL, doch sein Catch, mit dem er Brad Hawpe eines Homeruns im siebten Inning beraubte, bescherte ihm die Trophäe © getty 15/22 2010 - BRIAN McCANN (Atlanta Braves): Nach etlichen Jahren der AL-Dominanz spielte McCann den Erlöser für die National League. Mit seinem 3-Run-Double im siebten Inning bescherte er der NL mit einem Schwung den 7:6-Sieg © getty 16/22 2011 - PRINCE FIELDER (Milwaukee Brewers): 2011 gewann die NL zum zweiten Mal in Serie. Fielder besorgte mit einem 3-Run-Homer im vierten Inning eine ordentliche Führung, die letztlich in einem 5:1 mündete © getty 17/22 2012 - MELKY CABRERA (San Francisco Giants): Beim 8:0-Sieg der National League hatte Cabrera als einziger Spieler zwei Hits, außerdem schlug er einen 2-Run-Homerun © getty 18/22 2013 - MARIANO RIVERA (New York Yankees): Es war der letzte All-Star-Auftritt von Closer-Legende Mariano Rivera. Er pitchte ein perfektes achtes Inning und verließ den Mound unter stehenden Ovationen. Der MVP war dann mehr ein Lifetime Achievement Award © getty 19/22 2014 - MIKE TROUT (Los Angeles Angels): Beim 5:3-Erfolg der AL eröffnete Trout mit einem RBI-Triple und legte später noch ein RBI-Double drauf © getty 20/22 2015 - MIKE TROUT (Los Angeles Angels): Beim 6:3-Sieg der AL schlug Trout direkt einen Lead-Off-Homer und erzielte später einen zweiten Run. Sein zweiter All-Star-MVP in Serie © getty 21/22 2016 - ERIC HOSMER (Kansas City Royals): Hosmer schlug beim 4:2-Erfolg der AL einen Homerun und legte später einen weiteren RBI nach. Dafür gab's die Trophäe und einen Chevy © getty 22/22 2017 - ROBINSON CANO (Seattle Mariners): Beim 2:1-Sieg der American League in Miami war Cano buchstäblich der entscheidende Mann: Er schlug den Homerun zum 2:1-Sieg im zehnten Inning

Welche Bedeutung hat das MLB All-Star Game?

Anders als in den vergangenen Jahren ist das All-Star Game seit 2017 wieder "nur" ein Freundschaftsspiel. Nachdem das All-Star Game 2002 in einem Unentschieden endete, entschied die Liga, dem Spiel eine größere Bedeutung beizumessen. Fortan erhielt der Champion der im All-Star Game siegreichen Liga Heimvorteil in der World Series. Mit dem neuen Collective Bargaining Agreement von Ende 2016 wurde dies wieder abgeschafft. Stattdessen erhält jeder Spieler des Siegerteams ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Dollar.

Wer sind die letzten 21 Sieger des MLB All-Star Games?

Nach dem Erfolg der American League im Jahr 2017 hat selbige ihre Gesamtführung wieder etwas ausgebaut. Die AL führt somit im Allzeit-Vergleich mit 44-42-2.

Jahr Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 1997 Jacob's Field (Cleveland/Ohio) American League National League 3:1 1998 Coors Field (Denver(Colorado) National League American League 8:13 1999 Fenway Park (Boston/Massachusetts) American League National League 4:1 2000 Turner Field (Atlanta/Georgia) National League American League 3:6 2001 Safeco Field (Seattle/Washington) American League National League 4:1 2002 Miller Park (Milwaukee/Wisconsin) National League American League 7:7 (11 Inn.) 2003 U.S. Cellular Field (Chicago/Illinois) American League National League 7:6 2004 Minute Maid Park (Houston/Texas) National League American League 4:9 2005 Comerica Park (Detroit/Michigan) American League National League 7:5 2006 PNC Park (Pittsburgh/Pennsylvania) National League American League 2:3 2007 AT&T Park (San Francisco/Kalifornien) National League American League 4:5 2008 Yankee Stadium (The Bronx/New York) American League National League 4:3 (15 Inn.) 2009 Busch Stadium (St. Louis/Missouri) National League American League 3:4 2010 Angel Stadium (Anaheim/Kalifornien) American League National League 1:3 2011 Chase Field (Phoenix/Arizona) National League American League 5:1 2012 Kauffman Stadium (Kansas City/Missouri) American League National League 0:8 2013 Citi Field (Flushing/New York) National League American League 0:3 2014 Target Field (Minneapolis/Minnesota) American League National League 5:3 2015 Great American Ball Park (Cincinnati/Ohio) National League American League 6:3 2016 Petco Park (San Diego/Kalifornien) American League National League 4:2 2017 Marlins Park (Miami/Florida) National League American League 1:2 (11 Inn.)

Wo findet das nächste MLB All-Star Game statt?

Das MLB All-Star Game 2019 wird im Progressive Field in Cleveland/Ohio, der Heimat der Cleveland Indians, stattfinden. Darüber hinaus wurden noch keine weiteren All-Star-Austragungsorte bekannt gegeben. Entscheidungen in dieser Sache werden aber noch im Jahr 2018 erwartet.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.