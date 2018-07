SPOX zeigt das MLB All-Star Game 2018 im LIVESTREAM FOR FREE

MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Es ist wieder soweit, der Midsummer Classic steht an. Das All-Star Game der Major League Baseball steigt am Mittwoch um 2 Uhr in Washington/D.C. SPOX zeigt das Duell der American League und National League im LIVESTREAM FOR FREE.

In der amerikanischen Hauptstadt kommt es zum Aufeinandertreffen der Topstars beider Ligen der MLB. Austragungsort ist der Nationals Park, die Heimat der Washington Nationals.

Dieses und zahlreiche weitere Spiele der MLB-Saison seht Ihr natürlich auch bei DAZN.

MLB All-Star Game 2018 - Die Starter des 89. Midsummer Classics © getty 1/18 Die Starter für das 89. All-Star Game der MLB stehen fest. SPOX präsentiert die beliebtesten Spieler der American und National League 2018. © getty 2/18 AMERICAN LEAGUE - Catcher: Wilson Ramos (Tampa Bay Rays). © getty 3/18 First Baseman: Jose Abreu (Chicago White Sox). © getty 4/18 Second Baseman: Jose Altuve (Houston Astros). © getty 5/18 Third Baseman: Jose Ramirez (Cleveland Indians). © getty 6/18 Shortstop: Manny Machado (Baltimore Orioles). © getty 7/18 Outfielder: Mookie Betts (Boston Red Sox). © getty 8/18 Outfielder: Mike Trout (Los Angeles Angels). © getty 9/18 Outfielder: Aaron Judge (New York Yankees). © getty 10/18 Designated Hitter: J.D. Martinez (Boston Red Sox). © getty 11/18 NATIONAL LEAGUE - Catcher: Willson Contreras (Chicago Cubs). © getty 12/18 First Baseman: Freddie Freeman (Atlanta Braves). © getty 13/18 Second Baseman: Javier Baez (Chicago Cubs). © getty 14/18 Third Baseman: Nolan Arenado (Colorado Rockies). © getty 15/18 Shortstop: Brandon Crawford (San Francisco Giants). © getty 16/18 Outfielder: Nick Markakis (Atlanta Braves). © getty 17/18 Outfielder: Matt Kemp (Los Angeles Dodgers). © getty 18/18 Outfielder: Bryce Harper (Washington Nationals).

MLB All-Star Game: Mike Trout vs. Bryce Harper

Im Mittelpunkt der American League All-Stars steht in diesem Jahr Mike Trout von den Los Angeles Angels, der eine beeindruckende Saison spielt und ohnehin als bester Spieler im Baseball gilt.

Auf Seiten der National League steht derweil Bryce Harper im Vordergrund. Der Superstar der Nationals spielt vor heimischer Kulisse und ist damit der einzige Lokalmatador in der Startformation der National League.

MLB All-Star Game: Letzte fünf Spiele

Jahr Spielstätte Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 2013 Citi Field (Flushing/New York) National League American League 0:3 2014 Target Field (Minneapolis/Minnesota) American League National League 5:3 2015 Great American Ball Park (Cincinnati/Ohio) National League American League 6:3 2016 Petco Park (San Diego/Kalifornien) American League National League 4:2 2017 Marlins Park (Miami/Florida) National League American League 1:2 (11 Inn.)

