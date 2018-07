MLB - San Francisco Giants: Buster Posey verpasst All-Star Game

MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Buster Posey wird das MLB All-Star Game am kommenden Dienstag verpassen. Der Catcher der San Francisco Giants leidet derzeit an einer Hüftverletzung, wie Manager Bruce Bochy am Montag erklärte.

Die Giants haben bereits seit einem Monat über die Möglichkeit nachgedacht, Posey über den All-Star-Break hinweg pausieren zu lassen. Der Plan sieht vor, dass er sich nach der Serie gegen die Oakland Athletics am Wochenende eine Injektion verabreichen lasse, um eine Entzündung zu behandeln.

"Wir hoffen, dass wir mit seiner Hüft-Situation bis zum All-Star-Break kommen und er dann eine Injektion bekommt, aber danach wird er ein wenig Zeit zur Erholung brauchen", sagte Bochy gegenüber Reportern. "Er wird nicht am Spiel teilnehmen können."

Posey war zum sechsten Mal ins All-Star-Team der National League gewählt worden und sollte in diesem Jahr als Reservist hinter Starter Willson Contreras von den Chicago Cubs fungieren. Als Ersatz für Posey wurde derweil schon Yadier Molina von den St. Louis Cardinals nachnominiert.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.