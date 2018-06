MLB - Washington Nationals: Rookie Juan Soto schreibt Geschichte im Yankee Stadium

MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox

Rookie Juan Soto hat die Washington Nationals nicht nur zu einem 5:4-Sieg über die New York Yankees in der Bronx geführt, er trug sich auch in die Geschichtsbücher ein.

Soto schlug nicht einen, sondern zwei Homeruns gegen die Yankees. Im vierten stellte er den Spielstand auf 4:3 für Washington, im siebten dann sorgte er auch noch für den 5:4-Endstand mit seinem zweiten Homer.

Damit ist Soto erst der vierte 19-Jährige überhaupt, der zwei Homeruns in einem Spiel im Yankee Stadium - alt oder neu - geschlagen hat. Zuletzt gelang dies Ken Griffey Jr. im Mai 1989. Junior war damals 19 Jahre und 190 Tage alt, Soto 19 Jahre und 231 Tage.

Zählt man die Postseason mit, dann gelang dies in der Zwischenzeit auch noch Outfielder Andruw Jones (19 Jahre, 180 Tage), der in Spiel 1 der World Series 1996 für die Atlanta Braves zwei Long Balls im alten Yankee Stadium geschlagen hatte.

19-Jährige mit zwei Homeruns im Yankee Stadium

Spieler Team Jahr Juan Soto Washington Nationals 2018 Andruw Jones Atlanta Braves 1996 (World Series) Ken Griffey Jr. Seattle Mariners 1989 Brian McCall Chicago White Sox 1962

Mit Griffey Jr. und Jones in einem Atemzug genannt zu werden, begeisterte den Rookie: "Das ist sehr gut. Zwei der guten Outfielder. Das sagt einiges."

In seinen bisherigen 19 Spielen in der Liga schlug Soto .344 mit fünf Homeruns und zwölf RBI, nachdem er erst im Mai sein MLB-Debüt gefeiert hatte.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.