MLB: Adrian Beltre überholt Ichiro Suzuki für meiste Hits eines ausländischen Spielers

MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox

Adrian Beltre hat Ichiro Suzuki als ausländischen Spieler mit den meisten Hits in der Geschichte der MLB abgelöst. Dem Third Baseman der Texas Rangers gelang dieser Meilenstein am Mittwoch gegen die Los Angeles Dodgers.

Im vierten Inning war es soweit: Beltre schlug ein Double ins Center Field gegen Dodgers-Starter Kenta Maeda, was sein 3090. Hit war.

Beltre spielt seine 21. Saison in der MLB und ist einer von nur zwei Spielern mit 3000 Hits, der andere ist Albert Pujols (3030), der für die Los Angeles Angels aktiv ist und erst in dieser Saison die 3000er-Marke durchbrochen hatte.

MLB: Ausländische Spieler mit den meisten Hits

Spieler Team(s) Herkunftsland Hits Adrian Beltre Dodgers, Mariners, Red Sox, Rangers Dominikanische Republik 3090 Ichiro Suzuki Mariners, Yankees, Marlins Japan 3089 Rod Carew Twins, Angels Panama 3053 Albert Pujols Cardinals, Angels Dominikanische Republik 3030

In der All-Time-Hits-Liste belegt Beltre nun den 22. Platz. In dieser Saison schlägt er derweil .319 mit zwei Homeruns und 17 RBI in 39 Spielen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.