MLB: Zurück in die Zukunft! New York Mets draften Biff Tannens Sohn

Die New York Mets haben mit dem 560. Pick (19. Runde) des MLB Drafts 2018 Pitcher Tommy Wilson von Cal State Fullerton gezogen. Kurios dabei ist, dass dessen Vater durch seine Rolle als Biff Tannen in der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie zur Kultfigur wurde.

Rein sportlich war Wilson 6-0 mit einem 2.83 ERA und 78 Strikeouts. Sein Vorbild auf dem Platz ist laut seiner College-Biographie Dodgers-Ace Clayton Kershaw und sein Lieblingsspieler Bryce Harper von den Washington Nationals.

Zudem ist er der Sohn von Thomas Wilson, dem Biff Tannen aus "Back to the Future".

Wie ein Twitter-User vor kurzem feststellte, war "Biff" sogar des Öfteren bei Spielen seines Sohnes im Publikum zu sehen und war engagiert bei der Sache.

Jetzt muss man nur noch hoffen, dass Tommy Wilson sich besser entwickelt als Biff Tannens Sohn, Griff, aus dem zweiten "Zurück in die Zukunft", der ebenfalls von Thomas Wilson gespielt wurde.

