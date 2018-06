MLB - Washington Nationals: Max Scherzer pitcht zweites immaculate Inning

MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees

Pitcher Max Scherzer weiß weiter zu beeindrucken. Beim 4:2-Sieg seiner Washington Nationals über die Tampa Bay Rays kam der Rechtshänder nicht nur zu seinem zehnten Sieg, er pitchte auch ein sogenanntes "unbeflecktes Inning" - zum zweiten Mal in seiner Karriere!

Scherzer gewann die letzten zwei Cy Young Awards der National League und ist einer von nur zehn Pitchern, der mindestens drei dieser in der Vitrine stehen hat. Nun ist er auch einer von nur fünf Pitchern, die mehr als ein "immaculate Inning" gepitcht haben. Die anderen sind Hall-of-Famer!

Pitcher mit mindestens zwei Immaculate Innings

Pitcher Team(s) Anzahl Sandy Koufax Los Angeles Dodgers 3 Lefty Grove Philadelphia A's 2 Randy Johnson Houston Astros, Arizona Diamondbacks 2 Nolan Ryan New York Mets, California Angels 2 Max Scherzer Washington Nationals 2

Im sechsten Inning trat Scherzer gegen Johnny Field, Christian Arroyo und Daniel Robertson an und schaffte drei Strikeouts mit nur neun Pitches.

"Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass es passiert ist", gab Scherzer gegenüber Reportern zu. "Dann ging ich vom Feld und dachte mir: 'Moment mal, ich glaube, das war grad eins. Also ja, das ist ziemlich cool."

Sein erstes "immaculate Inning" war Scherzer im 14. Mai 2017 gegen die Philadelphia Phillies gelungen. Damals machte er Cesar Hernandez, Odubel Herrera und Aaron Altherr jeweils per Strikeout mit insgesamt nur neun Pitches aus.

Das "unbefleckte Inning" war jedoch nicht das einzige Besondere an Scherzers Start. Er kam insgesamt auf 13 Strikeouts in acht Innings (5 H, 2 ER) und erreichte als erster Pitcher in dieser Saison die Zehn-Siege-Marke (10-1).

Scherzer sorgt noch für weitere Bestmarken

Zudem warf er 81 seiner 99 Pitches für Strikes. Das entspricht einer Quote von 81,8 Prozent, was die Bestmarke für alle Starting Pitcher 2018 ist. Zugleich war es die höchste Strike-Quote in Scherzers Karriere, die nun 332 Starts (Regular und Postseason) umfasst. Und Scherzer warf in 25 von 28 Fällen einen Strike mit dem ersten Pitch, womit er den zweithöchsten Wert in seiner Karriere einstellte.

"Besser geht's nicht", sagte Nationals-Manager Dave Martinez nach der Vorstellung seines Pitching Aces. "Er war überragend heute Abend."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.