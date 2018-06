MLB - Chicago Cubs: Closer Brandon Morrow verletzt sich Rücken beim Hosen ausziehen

MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds

Die Chicago Cubs haben Brandon Morrow auf die Disabled List gesetzt. Der Closer hatte sich am Rücken verletzt - beim Ausziehen seiner Hose.

Nachdem die Cubs am frühen Montagmorgen von der Wochenendserie in St. Louis zurückgekehrt waren, kam Morrow nach Hause und erlitt Krämpfe im Rücken, als er versuchte, seine Hose auszuziehen. "Ich habe mich einfach zuhause ausgezogen", sagte Morrow gegenüber Reportern. "Es war gegen 3 Uhr morgens, ich war vor meinem Schrank, zog das rechte Hosenbein aus und beim linken fühlte sich es sich in meinem Rücken wie ein Krampf an."

Morrow ergänzte: "Es ist jedes Mal frustrierend, wenn du nicht spielen kannst, besonders wenn man ausfällt wegen etwas so dummem wie das Ausziehen deiner Hose."

"Wir dachten, es wäre weise, ihm ein paar Tage Pause zu verschaffen", sagte Manager Joe Maddon. "Wir können einfach im Moment nicht mit einem Pitcher weniger agieren. Das geht einfach nicht."

Wer in der Zwischenzeit die Closer-Rolle übernimmt, hänge von der jeweiligen Situation ab. Justin Wilson versuchte sich am Dienstag in Spiel 1 des Doubleheaders gegen die Los Angeles Dodgers und gab eine 3:2-Führung noch ab - die Cubs verloren 3:4.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.