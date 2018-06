MLB - Philadelphia Phillies: Zuschauerin von Hotdog im Gesicht verletzt

MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds

Bei einem Spiel der Philadelphia Phillies am Montag wurde eine Frau von einem ins Publikum gefeuerten Hotdog am Auge verletzt.

Es ist Tradition bei Heimspielen der Phillies - sei es früher im Veterans Stadium oder nun eben im Citizens Bank Park -, dass das Maskottchen des Teams, der Phillie Phanatic, mit einer entsprechenden Kanone in Plastik verpackte Hotdogs ins Publikum feuert. Bislang ohne Probleme.

Am Montag jedoch flog ein Hotdog hinter die Home Plate ins Auge von Kathy McVay. Sie ist derzeit an der Schulter verletzt und konnte den Hotdog daher weder fangen, noch ablenken. Die Frau wurde anschließend per Computertomographie untersucht, um eine Gehirnerschütterung auszuschließen, wie WPVI in Philadelphia berichtet.

"Er kam einfach aus dem Nichts auf mich zu. Und hart", sagte McVay zum Vorfall. Sie erklärte weiter, dass sie ein großer Philies-Fan sei und keine rechtlichen Schritte einlegen wolle. Der Hotdog habe ihre Brille abgeschossen und die Verletzung müsse regelmäßig gekühlt werden. "Ich habe ein kleines Hämatom am Auge", sagte sie weiter.

Als Nachricht für andere Fans, die zu Phillies-Spielen gehen, sagte sie: "Seid einfach aufmerksam, denn man weiß nie, was kommt. Ich kann verstehen, wenn da ein Baseball angeflogen kommt, aber kein Hotdog."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.