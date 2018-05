MLB: Spiel zwischen Washington Nationals und New York Yankees wegen Regens abgebrochen

MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers

Die Washington Nationals und New York Yankees konnten das erste Spiel ihrer Zwei-Spiele-Serie in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten am Dienstag nicht beenden. Starker Regen erzwang einen Abbruch. Fortgesetzt werden soll die Begegnung nun am Mittwoch - so das Wetter mitspielt.

Beim Stand von 3:3 nach fünfeinhalb Innings ging nichts mehr. Der Regen sorgte für eine Unterbrechung, die über eine Stunde andauerte. Anschließend kam die Entscheidung zum kompletten Abbruch. Kurz zuvor hatte New York einen 0:3-Rückstand durch einen 2-Run-Homerun von Tyler Austin sowie einen Sacrifice Fly ausgeglichen.

Weitergehen soll es nun am Mittwoch um 23.05 Uhr (MESZ) mit dem geplanten zweiten Spiel der Serie im Anschluss (ab Donnerstag, 1.05 Uhr - beide Spiele live auf DAZN). Doch dieser Plan ist bei weitem nicht in Stein gemeißelt.

"Der Wetterbericht, den wir haben, sieht nicht gerade großartig aus", sagte Yankees-Manager Aaron Boone: "Wir können nur hoffen, dass wir Glück haben und uns darauf vorbereiten, hoffentlich ab 17 Uhr (Ortszeit) zu starten und dann zwei Spiele zu spielen. Aber das liegt offensichtlich nicht in unseren Händen." Besagter Wetterbericht sagt einen komplett verregneten Tag in Washington/D.C. voraus.

Beide Teams haben am Donnerstag einen geplanten freien Tag, doch offenbar steht dieser nicht als Nachholtermin zur Diskussion. "Ich denke, Stand jetzt, dass wir dann in den Flieger steigen und nach Kansas City fliegen", sagte Boone gegenüber Reportern: "Ich denke, es geht da auch um Hotel-Probleme. Es gibt da wohl alle möglichen Probleme. Mein Kenntnisstand ist, dass wir, wenn wir die Spiele nicht am Mittwoch über die Bühne kriegen, abreisen werden. Aber ich bin mir sicher, dass dies Dinge sind, die wir über die nächsten 24 Stunden angehen werden, wenn das Wetter nicht mitspielt."

