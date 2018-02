MLB Draft 2018: Alle Infos zum Prozedere, dem Termin, den Teilnehmern und den Teams

NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 NHL Wild @ Islanders NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NHL Oilers @ Kings NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers

Der MLB Draft 2018 findet vom 4. bis 6. Juni im Studio 42 des MLB Networks in Secaucus/New Jersey statt. Hier findest Du alle wichtigen Infos zum Prozedere, zur Reihenfolge der Teams und den vielversprechendsten Talenten des Jahres.

Was ist der MLB Draft?

Beim jährlich stattfindenden MLB Draft geht es für die 30 Teams der MLB darum, sich die Rechte an neuen Spielern zu sichern. Hierbei handelt es sich um junge Spieler, die zuvor auf der High School oder dem College unter dem Dach der NCAA gespielt haben.

Wann und wo findet der MLB Draft 2018 statt?

Der MLB Draft 2018 wird vom 4. bis 6. Juni in Studio 42 des MLB Networks in Secaucus/New Jersey abgehalten. Er findet im Gegensatz zur NFL oder NBA im Laufe der MLB-Saison statt.

Wie kann ich den MLB Draft 2018 sehen?

Der komplette MLB Draft 2017 wird weltweit auf MLB.com als Simulcast des offiziellen TV-Senders der MLB, dem MLB Network, übertragen. Der Stream ist legal und kostenlos.

Welche Spieler dürfen am MLB Draft teilnehmen?

Für den Draft sind alle Amateurspieler in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in den Territorien wie Puerto Rico oder den US Virgin Islands zugelassen. Sie dürfen zuvor keinen Major- oder Minor-League-Vertrag unterschrieben haben. Wenn man auf der High School gespielt hat, muss man dort einen Abschluss haben und darf noch kein College besucht haben. College-Spieler wiederum sind erst nach drei Jahren an der Schule Draft-berechtigt, oder wenn sie mindestens 21 Jahre alt sind - also das, was früher passiert. Absolventen eines Junior oder Community Colleges dürfen dagegen jederzeit gezogen werden.

© getty

Wie läuft der MLB Draft ab?

Anhand der Draft-Reihenfolge werden die Spieler von den MLB-Teams nacheinander gezogen. Die Reihenfolge wird im Vorfeld anhand der Major-League-Tabelle des Vorjahres bestimmt. Das Team mit der schlechtesten Bilanz zieht zuerst, das Team mit der besten Bilanz zuletzt. Die Playoff-Platzierungen der Teams spielen dabei keine Rolle.

Compensatory Picks

Die Picks der jeweiligen Teams können zwar nicht getradet werden, wie in NBA oder NFL üblich, aber ein Team kann zusätzliche Picks erhalten beziehungsweise verlieren. Verpflichtet ein Klub nämlich einen Free Agent im Winter, der zuvor ein Qualifying Offer seines ehemaligen Teams ausgeschlagen hat, so bekommt das abgebende Team als Kompensation für den Abgang einen Pick direkt nach der ersten Runde. Das neue Team des Spielers muss in dem Fall je nach Luxussteuer-Situation einen oder mehrere Picks nach der ersten Runde abgeben. Ferner sind Strafen beim Geld für internationale Amateurspieler möglich.

Competitive Balance Picks

Zusätzlich zu den Standardrunden bekommen Teams, die zu den zehn schwächsten Teams in Sachen Einnahmen und Marktgröße gehören, jeweils einen zusätzlichen Draftpick in den Runden A und B. Runde A findet nach Runde 1 bzw. der Compensation Round statt, Runde B nach Runde 2. Eine Runde besteht aus sechs Teams, die andere aus acht. Anhand einer Formel, in die neben den Einnahmen auch die Siegquote der Teams einfließt, wird die Reihenfolge dieser Picks bestimmt. Allerdings variiert die Anzahl der Picks in Runde A und B jährlich. Das heißt: 2017 werden sechs Teams in Runde A und acht in Runde B picken, 2018 hingegen acht in A und nur sechs in B. Im Gegensatz zu den regulären Picks können diese Competitive Balance Picks getradet werden.

Slot-System

Ähnlich wie in NBA und NFL wird jedem Pick ein bestimmter Wert zugeordnet. Doch anders als in den beiden anderen Ligen ist das Gehalt in der MLB nicht festgelegt. Die Werte sind Richtwerte, Teams können dennoch verhandeln und weniger oder mehr für den Spieler ausgeben. Allerdings handelt es sich hier nicht um reguläres Gehalt, sondern eine einmalige Bonuszahlung. Garantierte MLB-Verträge bekommen Spieler nach dem Draft hingegen nicht, da sie ohnehin erstmal in die Minor Leagues müssen, um sich weiterzuentwickeln und an die MLB herangeführt zu werden. Geht ein Team allerdings deutlich über den empfohlenen Wert, wird dies durch eine Luxussteuer sanktioniert, deren Rate gemessen an der Höhe der Preisüberschreitung angesetzt wird.

Was passiert, wenn ein Spieler keinen Vertrag unterschreibt?

Ein ausgewählter Spieler ist nicht dazu gezwungen, einen Vertrag bei seinem neuen Team zu unterschreiben. Bis um 23.59 Uhr am 15. August haben Teams und Spieler Zeit, sich auf einen Deal zu einigen. Gleichzeitig sind Verhandlungen beendet, wenn der Spieler eine College-Karriere beginnt oder zu einem Vier-Jahres-Programm zurückkehrt. In diesem Fall darf der Spieler in einem Folgejahr erneut im Draft gezogen werden - nicht jedoch vom selben Team, wenn es sich um das direkte Folgejahr handelt. In diesem Fall müsste der Spieler sein Einverständnis geben. Das Team, das es nicht schafft, einen Draftpick zu verpflichten, bekommt einen gleichwertigen Pick im darauffolgenden Jahr zurück.

MLB Draft: Wie geht es für die Spieler weiter?

Im Gegensatz zu den anderen US-Ligen spielen die im Draft gezogenen Spieler zunächst einmal keine Rolle für ihre neuen MLB-Teams. Vielmehr werden sie auf die Farmteams der Klubs aufgeteilt, die meist im ganzen Land verteilt auf verschiedenen Niveaus und deshalb in verschiedenen Ligen spielen. Es gibt Rookie-Ball, Low-A, Single-A, Advanced-A, Double-A sowie Triple-A. Je nach Leistungsniveau erfolgt die Verteilung. Die Rechte an den Spielern halten jedoch die MLB-Klubs, sie lassen selbige lediglich für die Partner-Klubs aus den Minor Leagues spielen und können frei entscheiden, wer wann und wo eingesetzt wird. Innerhalb der Minor League dürfen die Spieler beliebig verschoben werden. In der Regel verbringt ein Spieler mehrere Jahre im Farmsystem, bis er dann den Sprung in die Major Leagues schafft - oder eben nicht.

MLB Draft 2017: Reihenfolge 2018

Pick Spieler Position Vorheriges Team MLB-Team #1 Detroit Tigers #2 San Francisco Giants #3 Philadelphia Phillies #4 Chicago White Sox #5 Cincinnati Reds #6 New York Mets #7 San Diego Padres #8 Atlanta Braves #9 Oakland Athletics #10 Pittsburgh Pirates #11 Baltimore Orioles #12 Toronto Blue Jays #13 Miami Marlins #14 Seattle Mariners #15 Texas Rangers #16 Tampa Bay Rays #17 Los Angeles Angels #18 Kansas City Royals #19 St. Louis Cardinals #20 Minnesota Twins #21 Milwaukee Brewers #22 Colorado Rockies #23 New York Yankees #24 Chicago Cubs #25 Arizona Diamondbacks #26 Boston Red Sox #27 Washington Nationals #28 Houston Astros #29 Cleveland Indians #30 Los Angeles Dodgers Compensatory Picks<brdata-mce-bogus="1"><brdata-mce-bogus="1"><brdata-mce-bogus="1"><brdata-mce-bogus="1"> #31 Kansas City Royals* #32 Tampa Bay Rays** #33 Cleveland Indians***

*) Kompensation für Lorenzo Cain, der zu den Brewers ging. Diese verlieren ihren Drittrundenpick.

**) Kompensation für Drew Rasmussen, den die Rays mit dem 31. Pick 2017 gezogen hatten, aber mit ihm keine Einigung über einen Vertrag erzielten.

***) Kompensation für Carlos Santana, der zu den Phillies ging. Diese verlieren ihren Zweitrundenpick.

Wer waren die Nummer-1-Picks der vergangenen 20 Jahre?

Jahr Spieler College/High School Team 2017 Royce Lewis JSerra Catholic HS Minnesota Twins 2016 Mickey Moniak La Costa Canyon HS Philadelphia Phillies 2015 Dansby Swanson Vanderbilt University Arizona Diamondbacks 2014 Brady Aiken Cathedral Catholic HS Houston Astros 2013 Mark Appel Stanford University Houston Astros 2012 Carlos Correa Puerto Rico Baseball Academy Houston Astros 2011 Gerrit Cole University of California Pittsburgh Pirates 2010 Bryce Harper College of Southern Nevada Washington Nationals 2009 Stephen Strasburg San Diego State University Washington Nationals 2008 Tim Beckham Griffin HS Tampa Bay Rays 2007 David Price Vanderbilt University Tampa Bay Devil Rays 2006 Luke Hochevar University of Tennessee Kansas City Royals 2005 Justin Upton Great Bridge HS Arizona Diamondbacks 2004 Matt Bush Mission Bay HS San Diego Padres 2003 Delmon Young Adolfo Camarillo HS Tampa Bay Devil Rays 2002 Bryan Bullington Ball State University Pittsburgh Pirates 2001 Joe Mauer Cretin HS Minnesota Twins 2000 Adrian Gonzalez Eastlake HS Florida Marlins 1999 Josh Hamilton Athens Drive HS Tampa Bay Devil Rays 1998 Pat Burrell University of Miami Philadelphia Phillies

Welche Spieler gelten als die besten Talente beim Draft 2018?

Spieler Position College/High School Brady Singer Rechtshändiger Pitcher Florida Ethan Hankins Rechtshändiger Pitcher Forsyth Central (GA) HS Matthew Liberatore Linkshändiger Pitcher Mountain Righe (AZ) HS Nolan Gorman Third Baseman O'Connor (AZ) HS Shane McClanahan Linkshändiger Pitcher South Florida Nander De Sedas Shortstop Montverde (FLA) Academy Brice Turang Shortstop Santiago (CA) HS Casey Mize Rechtshändiger Pitcher Auburn Ryan Rolison Linkshändiger Pitcher Mississippi Jackson Kowar Rechtshändiger Pitcher Florida

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.