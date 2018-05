MLB: Stephen Piscotty schlägt emotionalen Homerun bei Sieg der Oakland Athletics

MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers

Stephen Piscotty hat bei seiner Rückkehr nach dem Tod seiner an ALS leidenden Mutter einen Homerun geschlagen. Der Outfielder verhalf damit seinen Oakland Athletics (21-21) zum zweiten Sieg in Serie bei den Boston Red Sox (28-14).

Es war der emotionale Höhepunkt des Spiels: Im dritten Inning trat Piscotty erstmals an die Platte und schlug einen Solo-Homer zum 3:0 für Oakland. Er hielt die rechte Hand auf sein Herz, als er die Home Plate überquerte und blickte in den Himmel.

"Es fühlte sich wirklich gut an, wieder auf dem Feld zu stehen. Es war eine sehr lange Woche", sagte Piscotty gegenüber NBC Sports California. "Ich hatte ein paar tränenreiche Tage. Aber heute ist ein Tag, um einen Sieg zu feiern." Seinen Trip um die Bases beschrieb er wie folgt: "Es war ziemlich emotional. Ich habe mich ziemlich ausgeweint, also hatte ich keine Tränen in den Augen oder so. Es fühlte sich so gut an und als ich die dritte Base überquert hatte, dachte ich sofort an meine Mutter."

Piscotty war weg vom Team seit dem Tod seiner Mutter Gretchen am 6. Mai, die jahrelang mit ALS gekämpft hatte. Eine Krankheit, die in den USA auch als "Lou Gehrig's Disease" bekannt ist, benannt nach dem legendären First Baseman der New York Yankeees, der 1939 seine Karriere mit der Krankheit vorzeitig beenden musste und zwei Jahre später verstarb.

Die A's durften sich ebenfalls über eine gute Leistung von Starting Pitcher Daniel Mengden freuen, der in sechs Innings nur zwei Runs (ER) zugelassen hat. Bei den Red Sox wiederum schlug Andrew Benintendi (3-5) einen Homerun. Den Sox gelangen insgesamt zehn Hits, doch sie waren lediglich 2-12 mit "Runners in Scoring-Position", was letztlich den Unterschied ausmachte.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

