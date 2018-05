MLB - Seattle Mariners: Robinson Cano von den Seattle Mariners für 80 Spiele gesperrt

MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals

Robinson Cano von den Seattle Mariners ist wegen der Einnahme unerlaubter Mittel für 80 Spiele gesperrt worden. Das gab die MLB am Dienstag bekannt. Damit fehlt er seinem Team für den Rest der Saison.

Cano wurde positiv auf die verbotene Substanz Lasix getestet, die in der Regel dazu benutzt wird, andere verbotene Substanzen in Urintests unkenntlich zu machen. Cano, der am Sonntag von einem Pitch an der Hand verletzt wurde, steht aufgrund seiner Verletzung zwar auf der Liste inaktiver Spieler, die Sperre tritt jedoch sofort in Kraft, so die Ankündigung der Liga.

Ein Einsatz in der Postseason ist somit ausgeschlossen.

Cano entschuldigt sich und akzeptiert Strafe

In einem Statement, das die Mariners auf Twitter veröffentlichten, heißt es: "Wir sind enttäuscht, dass Robinson gegen die Vorschriften des Anti-Doping-Programms verstoßen hat. Unsere Organisation unterstützt dieses Programm voll und ganz."

Roninson habe einen Fehler begangen und sich bei der Organisation und seinen Fans entschuldigt. Er habe seinem Team erklärt, was passiert war, und akzeptiere seine Strafe, heißt es weiter.

Der 35-jährige Cano ist achtmaliger MLB-Allstar und schlug in der laufenden Saison vier Homeruns in 169 Spielen. Er befindet sich im fünften Jahr eines 240-Millionen-Dollar-Vertrages mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

