MLB: Ex-All-Star Mark Teixeira nicht überrascht über Doping-Fall Robinson Cano

MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets

Ex-All-Star Mark Teixeira hat sich zum Doping-Fall Robinson Cano geäußert und zeigte sich nicht überrascht über seinen Ex-Teamkollegen.

"Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich liebe Robbie, ich bin aber einfach nicht überrascht", sagte Teixeira im Radioprogramm "The Michael Kay Show" von ESPN Radio. "Ich will wirklich nicht weiter darauf eingehen, aber ich denke, dass viele Leute im Grunde dasselbe sagen."

Seit seinem Karriereende arbeitet Teixeira als Experte für ESPN. Zuvor war er fünf Jahre lang gemeinsam mit Cano bei den New York Yankees aktiv. Sie gewannen 2009 gemeinsam die World Series.

Teixeira machte keine genauen Angaben für seine Vermutungen, sagte jedoch, dass er Canos Verbindungen zu seiner New Yorker Zeit als Grundlage für seine Vermutung heranzog: "Lasst uns einfach auf diese Situation schauen. Robbie Canos Assistent war auf der Biogenisis-Liste." Biogenisis war die Wellness-Klinik, die 2013 im Mittelpunkt des jüngsten großen Dopingskandals der MLB stand.

"Nun hatte er natürlich einen Assistenten, der Dinge für ihn gekauft hat. Alex Rodriguez wurde im Zusammenhang mit Biogenisis erwischt, genauso Melky Cabrera. Robbie und Melky waren beste Freunde. Wenn irgendwer in diese Gruppe hereingezogen wird, dann ist das so, weil es Beweise gibt. Es gibt belastende Dokumente."

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.