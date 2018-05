MLB: New York Yankees verbringen Nacht auf Flughafen

MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets

Die New York Yankees verbrachten die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Flughafen in Virginia. Zuvor war ein Doubleheader gegen die Washington Nationals wetterbedingt abgesagt worden.

Der Trip nach Washington/D.C. war für die New York Yankees ein kompletter Reinfall. Nicht nur war man wetterbedingt nicht mal in der Lage, eines von zwei Spielen gegen die Washington Nationals zu spielen, es gab auch noch Probleme bei der Abreise.

Eigentlich hätte das Team noch am Mittwochabend vom Dulles International Airport in Virginia Richtung Kansas City/Missouri aufbrechen sollen, um am Freitag eine Serie gegen die Royals zu beginnen. Doch der Flug wurde um fast zwölf Stunden verschoben.

Da am späten Abend kaum noch Hotelbetten verfügbar waren, entschieden sich die Yankees dazu, die Nacht wahlweise im Flieger oder im Terminal zu verbringen.

Wie General Manager Brian Cashman erklärte, führten gleich mehrere Faktoren zu der Situation. Zum einen bestand ein mechanisches Problem am Flugzeug, zum anderen gab es Stürme in der Gegend.

"Es war eine Kette von unglücklichen Umständen", sagte Cashman gegenüber Newsday. Abflug war dann um 9.30 Uhr Ortszeit am Donnerstag. "Zum Glück hatten wir Donnerstag Spielfrei", merkte Cashman an.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.