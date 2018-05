MLB: Colorado Rockies setzen Second Baseman DJ LeMahieu auf Disabled List

MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals

Die Colorado Rockies haben Second Baseman DJ LeMahieu auf die 10-Day Disabled List gesetzt. Er leidet unter einer Stauchung des linken Daumens. Ein Ersatzmann steht schon parat.

Den Platz im Kader von LeMahieu übernimmt Infielder Pat Valaika, der zuletzt für Triple-A Albuquerque aktiv war. Beide Transaktionen wurden am Montag vor dem Spiel gegen die San Diego Padres durchgeführt.

LeMahieu verletzte sich bei einem Schwung am Sonntag bei der Niederlage gegen die Milwaukee Brewers. Er schlägt in dieser Saison .279 mit fünf Homeruns und 13 RBI. Für LeMahieu ist es bereits der zweite DL-Trip in diesem Jahr, nachdem er bereits vom 30. April bis 8. Mai mit einer Verletzung am großen hinteren Oberschenkelmuskel ausgefallen war.

LeMahieu, der zweimal ins All-Star-Team der National League gewählt wurde und einen Gold Glove Award in der Vitrine stehen hat, sind es die ersten DL-Aufenthalte in seiner gesamten Major-League-Karriere.

Valaika hatte die Saison im Big-League-Team der Rockies begonnen, schlug jedoch nur .103 und wurde am 8. Mai ins Triple-A-Team zurückversetzt.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.