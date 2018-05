MLB: Boston Red Sox unterliegen Oakland Athletics und geben Führung in AL East ab

MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals

Die Boston Red Sox (28-13) unterlagen am Montag den Oakland Athletics (20-21) mit 5:6 und haben damit die Führung in der American League East eingebüßt. Die Gäste aus Kalifornien durften sich dabei auf ihren Star-Pitcher sowie drei Homeruns verlassen.

Die A's eröffneten das Scoring im dritten Inning durch einen Solo-Homerun von Matt Joyce gegen Sox-Starter Rick Porcello (6 IP, 5 ER). Die Sox schlugen daraufhin mit zwei Runs zurück, doch im vierten Inning zog Oakland so langsam davon und erzielte drei Runs am Stück. Im sechsten und achten Inning legten schließlich Matt Olson und Khris Davis jeweils Solo-Homeruns nach.

Auf dem Mound gab Sean Manaea, der kürzlich einen No-Hitter gegen Boston gepitcht hatte, vier Runs (3 ER) in sechs Innings ab und ebnete damit den Weg für den Auswärtserfolg der A's. Manaea schaffte damit gewissermaßen einen persönlichen Turnaround, denn in seinen vorherigen 6 1/3 Innings im Fenway Park hatte der Linkshänder 15 Earned Runs insgesamt abgegeben.

"Das hatte ich ein wenig im Hinterkopf vor heute Abend", gab Manaea anschließend zu. "Das war nur eines der Dinge, die ich überwinden musste und vor denen ich nicht zurückschrecken durfte - man muss solche Ängste direkt konfrontieren."

"Er war gut in einem schwierigen Ort für Pitcher", lobte derweil Manager Bob Melvin sein Ace. "Man geht nicht jeden Tag raus und wirft einen No-Hitter gegen dieses Team. Aber insgesamt verließ er das Spiel mit einer Führung in diesem Ballpark. Das war ein ziemlich guter Job."

Oakland A's verfügen über stabilen Bullpen

Nach Manaeas Abgang brachten es Setup Man Yusmeiro Petit (2 IP, ER) und Closer Blake Treinen (IP) mehr oder minder souverän nach Hause. Damit haben die A's nun eine Bilanz von 14-0, wenn sie nach sieben Innings in Führung lagen.

Durch die Niederlage belegen die Red Sox nun Platz 2 in der AL East, ein halbes Spiel hinter den New York Yankees (28-12), die am Montag Spielfrei hatten.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.