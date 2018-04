MLB: Trevor Bauer kritisiert Pace-of-Play-Regeln nach Pleite der Cleveland Indians

MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays

Die Cleveland Indians (3-5) haben ihr Heimspiel am Samstag mit 0:1 gegen die Kansas City Royals (2-4) verloren. Pitcher Trevor Bauer hat dafür einen Erklärungsansatz und nimmt die neuen Pace-of-Play-Regeln ins Visier.

Bei 1 Grad Celsius im Progressive Field gab es nur einen einzigen Run im Spiel - ein Homerun von Lucas Duda zu Beginn des siebten Innings gegen Bauer. Der Rechtshänder, der ansonsten nur zwei Hits und zwei Walks verteilte, machte somit den entscheidenden Fehler.

Ganz allein will er sich diesen aber nicht ankreiden lassen. "Mit dem ersten Pitch im Inning versuchte ich erstmal locker zu werden, aber mit dem neuen Commissioner-Rob-Manfred-Zeit-Nonsens haben wir nur noch eine gewisse Zeit zwischen den Innings. Damit ist es manchmal schwer, locker zu werden, speziell in diesen Bedingungen. Es ist nicht sicher, aber wen interessiert's?"

Major League Baseball hat für diese Saison die Zeit zwischen den Innings von 2:25 Minuten auf 2:05 Minuten verkürzt.

Bauer sagte auch, dass ihn Home Plate Umpire Will Little einmal dazu aufforderte, sich beim Aufwärmen zu beeilen: "Ich sagte ihm dann: 'Ich akzeptiere die Strafe, wenn ich muss, aber ich werde mich nicht in Gefahr begeben und mein Team der Gefahr aussetzen, dass das passiert, was heute passiert ist.'" Bauer ergänzte: "Ich warf einen Pitch, für den ich nicht bereit war, weil ich immer noch versuchte, locker zu werden, und der wird dann über den Zaun geschlagen und wir verlieren deswegen - nicht deswegen, aber es war ein Faktor, der dazu beitrug."

Etwas besser machte es indes Royals-Starter Ian Kennedy, der sechs Shutout-Innings (4 H, 8 SO) servierte. Doch auch er gab an, wie schwierig die Kälte seinen Job machte: "Der Ball fühlte sich wie ein Eiswürfel an, wenn er dir zugeworfen wurde."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.