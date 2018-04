MLB: Walk-Off Bunt - Atlanta Braves kommen gegen New York Mets spektakulär zurück

MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox

Die Atlanta Braves (12-8) haben am Samstag auf spektakuläre Weise ein Comeback gegen die New York Mets (14-6) komplettiert. Trotz eines 0:3-Rückstands zum Beginn des achten Innings kämpften sich die Männer aus Gergia zurück und erzielten den entscheidenden Run mit einem spektakulären Bunt.

"Das ist ein großer Sieg für unseren Klub", sagte Braves-Manager Brian Snitker. "Dieses Team auf diese Art und Weise zu schlagen sollte uns definitiv Selbstvertrauen geben."

Nachdem Freddie Freeman und Ender Inciarte im achten Abschnitt auf 2:3 verkürzten, sorgte Dansby Swanson im Schlussspurt für den 3:3 Ausgleich dank eines Triples von Johan Camargo. Inciarte schritt erneut an die Platte, und wusste, was ihn gegen Mets-Closer Jeurys Familia erwarten würde.

"Er ist ein Sinker-Typ", beschrieb Inciarte einen typischen Pitch seines Gegners. "Ich erinnerte mich genau an das letzte Mal, als ich einen Sacrafice Bunt gegen ihn erzielte - mein Schläger zerbrach dabei. Ich habe schon viele Pitches von ihm gesehen."

Mit zwölf Siegen bei acht Niederlagen liegen die Braves in der NL East aktuell auf Rang drei, zwei Spiele hinter den Mets und eines hinter den Philadelphia Phillies. Die Vier-Spiele-Serie gegen die Divisionsrivalen aus New York wird am Sonntag beendet.

