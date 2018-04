MLB: Justin Verlander gibt perfekte Antwort auf Fan-Schmähung

MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox

Justin Verlander hat im Spiel am Samstagabend bei den Chicago White Sox einige Schmähungen eines Heimfans abbekommen. Im Laufe der Partie wehrte sich der sechsfache All-Star mit einem eigens angefertigten Schild.

Eine Dame, die offensichtlich große White-Sox-Anhängerin ist, konnte die Leistung von Verlander vom Vortag, als er sechs starke Innings pitchte, noch nicht so wirklich verarbeiten. Über die gesamte Partie am Samstag ließ sie sich immer wieder zu kreativen "You suck!"-Rufen hinreißen.

Verlander selbst verschwand daraufhin im Dugout und lieferte auf einem gekrizzelten Papierzettel eine ebenso kreative Antwort: "No, You Suck", war auf dem Schild zu lesen.

Die Houston Astros billigten die Aktion auf ihrem offiziellen Twitter-Account. "Das ist überragend", zwitscherten die amtierenden Champions, die die beiden bisherigen Duelle der Serie mit 10:0 und 10:1 für sich entschieden.

