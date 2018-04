MLB - Justin Verlander zieht über Yu Darvish her: "Nicht athletisch"

MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees

Justin Verlander hat sich kritisch über den Starting-Pitcher Yu Darvish von den Chicago Cubs geäußert. Nachdem dieser beim 3:2-Sieg gegen die Milwaukee Brewers leichtfertig die Chance auf ein Triple vergab, unterstellte Verlander seinem Kollegen fehlende Athletik.

"Yu... Er tut nicht viel gegen die Annahme, dass Pitcher keine Athleten sind", twitterte Verlander am Freitag.

Im fünften Inning schlug Darvish einen Ball ins Right Field, wo Brewer Domingo Santana das Spielgerät nicht unter Kontrolle brachte. Der Ball rollte in die Ecke des Wrigley Field, was Darvish genug Zeit gegeben hätte, auf die dritte Base zu sprinten.

Doch der Japaner mit iranischen Wurzeln machte kurz hinter der zweiten Base einen Rückzieher, und stolperte dabei ungeschickt, was Verlander zu seinem Kommentar brachte.

"Ich sagte Almora im Vorhinein, ich würde ein Double schlagen, damit er anschließend einen Bunt würde setzten können", verteidigte sich Darvish mit einem Augenzwinkern. Es war sein erstes Double seit Juli 2014 und insgesamt das zweite seiner Karriere. Darvish erzielte noch nie zuvor ein Triple, und wird wohl selten eine bessere Gelegenheit dafür bekommen.

Yu Darvish: Strikeout mit 64 Meilen pro Stunde

Kurz zuvor brachte Darvish mit einem interessanten Pitch die Zuschauer im Wrigley Field zum Staunen. Gegen Manny Pina gelang ihm ein Strikeout mit einem 64 Meilen pro Stunde schnellen Curveball.

"Ich habe nie im leben mit solch einem Pitch gerechnet", sagte Pina. "Ich war bereit für einen Fastball, einen Slider nach Außen, und dann kommt er damit um die Ecke. Er war richtig gut heute."

Das Lob des Gegners sollte Darvish gut tun, stand er seit seiner Vertragsunterzeichnung bei den Cubs immer wieder unter Kritik.