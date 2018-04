MLB: Shohei Ohtani verletzt sich gegen New York Yankees am Knöchel

MLB Live Yankees @ Angels MLB Live Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees

Shohei Ohtani hat sich am Freitagabend im Spiel gegen die New York Yankees eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Der Star der Los Angeles Angels musste im siebten Inning mit schmerzen am linken Bein das Feld verlassen.

Bereits im fünften Inning musste Ohtani ein Groundout hinnehmen. Dabei versuchte er, Yankees-First-Baseman Neil Walker auszuweichen, wobei er sich die Blessur zugezogen haben soll.

In seiner kurzen MLB-Karriere ist Ohtani bereits häufiger mit kleinen Blessuren aufgefallen. Kurz nach seiner Vertragsunterzeichnung bei den Angels bekam der Japaner eine Plasmainjektion verabreicht, um eine Verstauchung an seinem rechten Ellbogen in den Griff zu bekommen.

Vor wenigen Wochen musste er einen Start auf dem Mound mit Blasen auf seiner Wurfhand frühzeitig abbrechen. Die Angels werden kurzfristig über einen möglichen Einsatz Ohtanis am Samstag entscheiden. Sein nächster Auftritt als Pitcher ist für Dienstag (Heimspiel gegen die Baltimore Orioles) eingeplant.

Im Spiel gegen die Yankees gelang Ohtani bei seinem ersten At-Bat ein Homerun, die Angels verloren das Spiel dennoch nach einem Extra-Inning mit 3:4.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.