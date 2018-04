MLB: Dominant Didi! Yankees-Shortstop Gregorius entscheidet Partie gegen Angels

MLB Live Yankees @ Angels MLB Live Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees

Die New York Yankees (16-9) haben sich am Freitagabend ein weiteres Mal auf ihren Shortstop verlassen können. Didi Gregorius sorgte in einer engen Partie gegen die Los Angeles Angels (16-10) mit einem Homerun im zehnten Inning für den knappen 4:3-Sieg der Pinstripes. New York steht damit bei einer Serie von sieben Siegen in Folge.

Gregorius schlug einen Fastball von Angels-Reliever Blake Parker im Right Field über die Begrenzung. Es war sein bereits zehnter Homerun der laufenden Saison, sein erster bei einem Auswärtsspiel.

Zuvor stellten die Yankees durch einen Sacrifice Fly von Pinch-Hitter Brett Gardner, der Gary Sanchez nach Hause brachte, auf 3:3.

Angels-Right-Fielder Kole Calhoun sorgte gleich zwei Mal für Aufsehen: Früh in der Partie vereitelte er einen Hit von Top-Prospect Gleyber Torres, ehe er im sechsten Inning einen Homerun von Neil Walker nicht zuließ. Der Sac-Fly sollte aber dennoch für die kurzzeitige 2:1-Führung sorgen.

Yankees-Ace Luis Severino (5 H, 3 ER, BB, 8 K) warf über sieben Innings 96 Pitches, David Robertson bekam allerdings mit einem makellosen neunten Inning den Sieg zugesprochen.

Albert Pujols trug sich mit seinem 2.995. Karriere-Hit in die Scores ein, während die Angels ihren Star Shohei Ohtani im siebten Inning aufgrund einer Blessur am Sprunggelenk vom Feld nehmen.

