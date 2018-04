MLB: Atlanta Braves aktivieren Top-Prospect Ronald Acuna vor Spiel gegen Cincinnati Reds

MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees

Die Atlanta Braves werden Top-Prospect Ronald Acuna in ihren MLB-Kader berufen. Der Outfielder wird am Mittwoch sein Debüt gegen die Cincinnati Reds feiern.

Wie diverse Medien übereinstimmend berichten, wird Acuna im Left Field starten und damit ein Lineup verstärken, das mit 122 Runs ohnehin schon die National League anführt. Gemäß MLB Pipeline ist Acuna hinter Shohei Ohtani von den Angels das zweitgrößte Talent in dieser Saison.

An welcher Stelle Acuna in der Batting Order schlagen wird, ist noch unklar, es scheint jedoch möglich, dass er bald an Position 5 schlägt - hinter Freddie Freeman und Neuzugang Jose Bautista, der bereits Ende der Woche ebenfalls zum Kader stoßen könnte.

Acuna begann die Saison bei Triple-A Gwinnett und startete schwach ins Jahr mit nur fünf Hits aus 36 At-Bats und 14 Strikeouts. Doch zuletzt fing er sich und schlug .333 mit einem Homerun in seinen letzten 33 At-Bats. In der Vorsaison schlug der 5-Tool-Player indes .325 mit 21 Homeruns, 44 Stolen Bases und einer .896 OPS in den Minor Leagues.

Acunas Aktivierung bedeutet indes, dass Preston Tucker seinen Platz im Left Field verlieren und zum Bankspieler werden wird.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.