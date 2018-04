MLB - New York Yankees: Didi Gregorius setzt Bestmarke bei viertem Sieg in Serie

MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees

Die New York Yankees (13-9) haben ihre Siegesserie auf vier Spiele ausgebaut. Beim 8:3-Sieg über die Minnesota Twins (8-10) gelangen den Bronx Bombers vier Homeruns, wobei Shortstop Didi Gregorius für einen neuen Rekord gesorgt hat.

Nachdem die Twins im ersten Inning mit 1:0 durch ein RBI-Double von Eduardo Escobar samt anschließendem Error von Right Fielder Aaron Judge - einer von vier Errors der Yankees im Spiel - in Führung gegangen waren, drehte New York auf. Im zweiten Inning sorgte Gary Sanchez per Homerun für den Ausgleich, anschließend erzielten die Yankees Runs im dritten, vierten und fünften Inning, ehe sie mit drei im siebten das Spiel außer Reichweite brachten.

Gregorius war 3-4 (3 RBI) und schlug seinen achten Homerun der Saison. Damit ist er der erste Shortstop überhaupt mit acht Homeruns und 27 RBI in den ersten 22 Spielen eines Teams. Sanchez (2-4, 3 RBI) schlug noch einen weiteren Homerun, während Judge (3-5, 2 R) sein Homerun-Konto auf sieben für die Saison schraubte.

Auf dem Mound überzeugte derweil CC Sabathia, der bis auf den Unearned Run im ersten Inning nichts zuließ. In sechs Innings gab er zwei Hits und einen Walk ab und holte sich seinen ersten Sieg des Jahres (1-0).

Sabathia wurde nach dem Spiel gefragt, was sein jüngeres Selbst von seiner jetzigen Leistung halten würde: "Er würde sicher lachen. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann wirklich pitchen würde. Es fühlt sich einfach anders an. Es macht allerdings sehr viel Spaß. Ich war es gewöhnt, den Ball zu kriegen und ihn einfach zu werfen. Es ist aber gut, jetzt einen Plan zu haben und ihn auszuführen."

Bei den Twins schlug Max Kepler überrascht an Position 2 gegen den Linkshänder und war 1-4 mit einem Run. Escobar überzeugte mit drei Hits und einem Walk, während die Hit-Strähne von Second Baseman Brian Dozier nach 24 Spielen ein Ende fand.

