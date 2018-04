MLB: Curtis Granderson führt Blue Jays zu Sieg über Red Sox in Extra Innings

MLB Live Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees

Die Toronto Blue Jays (14-8) haben die Boston Red Sox (17-5) mit 4:3 in Extra Innings geschlagen. Die Entscheidung besorgte dabei Outfielder Curtis Granderson mit einem Walk-Off-Homerun gegen Closer Craig Kimbrel.

Mit einem Out trat Granderson im zehnten Inning beim Stand von 3:3 an die Platte und schlug den dritten Pitch von Kimbrel im At-Bat auf die Tribüne im Right Field. Die Entscheidung in einem Spiel, dass die Red Sox spät nochmal spannend gemacht hatten. Für Kimbrel war es im Übrigen der erste Run, den er 2018 abgegeben hat.

"Ich versuche einfach alles, dem Team zum Sieg zu verhelfen oder uns in Position für einen Sieg zu bringen", sagte Granderson nach dem Spiel. "Ob ich im Right, Center oder Left Field starte, ich versuche einfach auf Base zu kommen. Ich versuche einfach, die kleinen Dinge zu machen, denn mein Team hat einfach die Fähigkeit, in bestimmten Situationen groß aufzuspielen."

Die Blue Jays erzielten bereits im zweiten Inning drei Runs zur frühen 3:0-Führung. Nach Kevin Pillars RBI-Fielder's-Choice war es bereits dann Granderson, der mit einem 2-Run-Single auf 3:0 gestellt hatte.

Die Red Sox blieben jedoch dran, verkürzten durch Hanley Ramirez' RBI-Single im sechsten Inning auf 1:3 und schafften dann im neunten Inning den Ausgleich durch RBI-Singles der Infielder Eduardo Nunez und Brock Holt.

Durch den Erfolg verkürzten die Blue Jays den Rückstand auf die Red Sox in der American League East auf drei Spiele. Für die Sox war es indes bereits die dritte Pleite in Serie.

