MLB - New York Yankees: Aaron Judge schlägt zwei Homeruns gegen die Baltimore Orioles

Aaron Judge scheint seine Form so langsam zu finden. Im Spring-Training-Spiel seiner New York Yankees gegen die Baltimore Orioles (9:4 Yankees) spielte er die vollen neun Innings und schlug zwei Homeruns.

Im George M. Steinbrenner Field von Tampa/Florida war Judge insgesamt 2-3 mit 4 Runs und 2 Walks (4 RBI). Seine Homeruns schlug er im vierten und achten Inning und spielte das ganze Spiel als Designated Hitter.

Teamkollege Giancarlo Stanton übernahm die Position im Right Field und war 1-4 mit einem Walk und einem Run.

Für Judge war es das erste Spiel in diesem Jahr, in dem er über die volle Distanz ging. Am Ende des letzten Jahres hatte er sich einer Schulteroperation unterzogen und gab vor kurzem zu, dass er wohl erst zum Start der Saison wieder bei 100 Prozent sein würde.

In diesem Spring Training steht Judge nach dem Spiel bei drei Homeruns und einer OPS von 1.020.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.