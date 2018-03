MLB: New York Yankees Reliever produzieren Fake-Werbespot: "We bring the Heat"

NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder

Die Relief Pitcher der New York Yankees haben sich die Zeit im Trainingscamp damit vertrieben, einen Fake-Werbespot zu produzieren, der in den sozialen Netzen für Furore sorgt. Sie bieten ihre Dienste als "Relief Heating Company" an und spielen damit auch ihre zahlreichen hart werfenden Pitcher an.

Mit dem Slogan "We bring the Heat", zu Deutsch: "wir bringen die Hitze", was eine Umschreibung für das Werfen eines Fastballs ist, präsentieren sich unter anderem Setup Man Dellin Betances und Closer Aroldis Chapman, die beide um die 100 Meilen pro Stunde schnell werfen können, als Heizungsspezialisten.

Im Verlauf des Clips, in dem noch weitere Reliever des Teams, darunter der andere Setup Man, David Robertson, auftreten, wird auch deutlich gemacht, dass sie wirklich nur für die Hitze zuständig sind.

Wer Probleme mit dem Kühlungssystem hat, muss sich wohl an einen anderen Service wenden - zum Leidwesen von Catcher Gary Sanchez.

Posted by SPOX.com

Vor wenigen Tagen machten die Milwaukee Brewers mit einem ähnlichen Social-Clip auf sich aufmerksam, als sie eine Szene aus dem Kultfilm "Herkules und die Sandlot-Kids" nachstellten.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.