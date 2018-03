MLB: Kontroverse Replay-Entscheidung überschattet Sieg der Pirates bei Tigers

MLB MLB Saisonstart MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers

Die Pittsburgh Pirates haben ihr Auftaktspiel in die neue Saison nach 13 Innings mit 13:10 bei den Detroit Tigers gewonnen. Möglich machte dies jedoch erst eine kontroverse Entscheidung, denn es sah so aus, als hätten die Hausherren bereits viel früher gewonnen.

Die offizielle Entscheidung fiel im 13. Inning. Pirates-Outfielder Gregory Polanco schlug einen 3-Run-Homerun gegen Pitcher Alex Wilson und brachte die "Bucs" damit auf die Siegerstraße. Auf selbiger wähnten sich die Tigers allerdings schon im zehnten Inning.

Mit Nicholas Castellanos auf der zweiten Base schlug JaCoby Jones ein RBI-Single ins Left Field. Left Fielder Corey Dickerson nahm den Ball auf und feuerte ihn zur Home Plate, wo ihn Catcher Francisco Cervelli entgegennahm und damit zum Tag gegen Castellanos ansetzte. Nach Meinung von Home Plate Umpire Mike Everitt aber vergeblich. Die Tigers jubelten, das Spiel schien beendet.

Doch es gab eine Challenge der Pirates, nachdem Cervelli seinem Manager Clint Hurdle deutlich machte, dass er sehr wohl den Tag rechtzeitig gesetzt gatte. Nach der Review gab ihm die Videozentrale in New York Recht - Castellanos war out und das Spiel ging bei 10:10 weiter.

Tigers: Manager Ron Gardenhire des Feldes verwiesen

"Du musst da einfach challengen", sagte Cervelli gegenüber Reportern. "Es ist das letzte Out, also musst du es machen. Das Play war eng, keine Frage." Die Entscheidung aus New York sorgte zudem für großen Unmut bei Tigers-Manager Ron Gardenhire, der sich lautstark bei der Umpire-Crew beschwerte und des Feldes verwiesen wurde.

Castellanos war ebenfalls verwundert vom Call: "Ich habe keinen Tag gespürt. Ich habe zu keiner Zeit gedacht, dass ich out war. Aber ich habe auch keine Super-Slo-Mo-Kamera und all den Kram, den sie in New York in ihrer Bat Cave haben und diese ganzen Entscheidungen treffen. Wenn es da diese eine Kamera gegeben hat, die zeigt, dass er mich leicht am Ärmel berührt hat, dann ist das eben so."

Die Review dauerte insgesamt 3:41 Minuten und kurz darauf wurde Gardenhire dann auch vom Feld geschickt. Für ihn war es die 74. Ejection in seiner Manager-Karriere - die erste seit August 2014, in seiner letzten Saison bei den Minnesota Twins.

