MLB: Giancarlo Stanton schlägt Homerun in erstem At-Bat für New York Yankees

Neuzugang Giancarlo Stanton hat direkt in seinem ersten At-Bat für die New York Yankees einen Homerun geschlagen. Mehr noch: Der Opposite-Field-Homer gegen die Toronto Blue Jays stellte einen neuen Rekord auf.

Stanton, der als Designated HItter an Position 3 im Lineup der Yankees beim Gastspiel in Kanada schlug, hämmerte den Ball von Pitcher J.A. Happ auf die Tribüne im Right Field des Rogers Centre. Es war ein 2-Run-Homerun, mit dem auch Left Fielder Brett Gardner nach Hause kam.

Laut Statcast hatte der Homerun von Stanton eine Exit Velocity von 117 Meilen pro Stunde - Rekord für einen Opposite-Field-Homerun in der Statcast-Ära! Der Homerun hatte einen Hit Angle von 20 Grad und flog 426 Fuß.

Stanton war erst im Winter im Rahmen eines Trades von den Miami Marlins nach New York gewechselt. Im Vorjahr hatte Stanton 59 Homeruns für die Marlins geschlagen und wurde zum MVP der National League gewählt.

Stanton ist der erste Yankees-Spieler, der in seinem ersten Yankees-At-Bat einen Homerun geschlagen hat seit Aaron Judge im August 2016. Am selben Tag ein At-Bat davor gelang dies im Übrigen auch Tyler Austin, der die Saison 2018 an der ersten Base für New York begann.

