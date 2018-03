MLB: Joe Paniks Homerun lässt San Francisco Giants gegen Los Angeles Dodgers erneut jubeln

MLB MLB Saisonstart MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers

Die San Francisco Giants (2-0) haben die Los Angeles Dodgers (0-2) auch im zweiten Spiel der neuen Saison mit 1:0 geschlagen. Zum Matchwinner avancierte einmal mehr Second Baseman Joe Panik, der wie am Vortag den einzigen Run San Franciscos per Homerun erzielte. Zuvor waren alle Augen auf Giants-Pitcher Johnny Cueto gerichtet.

Die Giants stehen bei 2-0 in der noch jungen Saison und erneut durften sie sich dafür bei Panik bedanken. Nachdem der Second Baseman bereits am Vorabend einen Solo-Homerun gegen Dodgers-Pitching-Ace Clayton Kershaw geschlagen hatte, nahm er sich nun den Closer vor. Im neunten Inning im Dodger Stadium schlug Panik bei keinem Out den Homerun gegen Kenley Jansen und besiegelte somit den zweiten Auswärtserfolg für San Francisco.

Zuvor wurde den Zuschauern in Chavez Ravine ein sehenswertes Pitcher-Duell geboten. Beide Starter - Cueto und Alex Wood - gaben jeweils nur einen Hit ab, Cueto hielt sogar bis ins siebte Inning ein Perfect Game, ehe Chris Taylor den No-Hitter per Single jäh beendete.

Der Schaden hielt sich daraufhin aber in Grenzen, denn direkt im Anschluss schlug Shortstop Corey Seager in ein Double Play. Woods Perfect Game wiederum endete schon im vierten Inning, denn Third Baseman Logan Forsythe leistete sich einen von insgesamt drei Errors im Spiel. So viele Errors hatte der vielseitige Infielder im Vorjahr insgesamt!

Durch seine zwei Homeruns in den ersten zwei Spielen der neuen Saison ist Panik nun der erste Spieler überhaupt, der in zwei aufeinanderfolgenden 1:0-Siegen jeweils einen Homerun geschlagen hat.

