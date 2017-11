Altuve wird doppelt geehrt

NBA Cavaliers @ Rockets NFL Seahawks @ Cardinals NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs NHL Oilers @ Rangers NBA Grizzlies @ Rockets NFL RedZone -

Week 10 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals NFL Patriots @ Broncos NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks NFL Dolphins @ Panthers NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics NFL Titans @ Steelers NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NFL RedZone -

Week 11 NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NFL Eagles @ Cowboys NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NFL Falcons @ Seahawks NBA Bulls @ Lakers

Jose Altuve hat den Respekt seiner Kollegen in der MLB. Am Mittwoch wurde der Second Baseman der Houston Astros zum Spieler des Jahres bei den Players Choice Awards gewählt. Daneben räumte er noch eine weitere Auszeichnung ab.

Altuve, der mit den Astros auch die World Series gegen die Los Angeles Dodgers gewann, wiederholte seinen Erfolg aus dem Vorjahr und wurde von den MLB-Spielern zudem auch zum Outstanding Player der American League gewählt. Er ist damit der erste Spieler seit Miguel Cabrera 2012 und 2013, der beide Auszeichnung zwei Jahre in Folge erhielt. Den Preis in der NL staubte indes Giancarlo Stanton von den Miami Marlins ab.

Anthony Rizzo von den Chicago Cubs wiederum erhielt den Preis für den Man of the Year, nachdem er bereits mit dem Roberto Clemente Award ausgezeichnet worden war.

Die besten Pitcher in den jeweiligen Ligen waren nach Meinung der Spieler Corey Kluber (AL) und Max Scherzer (NL), während die Rookie-Auszeichnungen wenig überraschend an Aaron Judge (AL) und Cody Bellinger (NL) gingen. Mike Moustakas (AL) und Ryan Zimmerman (NL) wurden zu den Comeback Players of the Year gewählt.

2017 war bereits die 26. Auflage der Players Choice Awards in der MLB.

Die Players-Choice-Award-Preisträger 2017 im Überblick:

Preis Spieler Team MLB Player of the Year Jose Altuve Houston Astros Man of the Year Anthony Rizzo Chicago Cubs Majestic Athletic Always Game Award Nolan Arenado Colorado Rockies Outstanding Player AL Jose Altuve Houston Astros Outstanding Player NL Giancarlo Stanton Miami Marlins Outstanding Pitcher AL Corey Kluber Cleveland Indians Outstanding Pitcher NL Max Scherzer Washington Nationals Outstanding Rookie AL Aaron Judge New York Yankees Outstanding Rookie NL Cody Bellinger Los Angeles Dodgers Comeback Player AL Mike Moustakas Kansas City Royals Comeback Player NL Ryan Zimmerman Washington Nationals

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.