Modern-Era-Kandidaten veröffentlicht

NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NFL Seahawks @ Cardinals NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs NHL Oilers @ Rangers NBA Grizzlies @ Rockets NFL RedZone -

Week 10 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals NFL Patriots @ Broncos NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks NFL Dolphins @ Panthers NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics NFL Titans @ Steelers NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NFL RedZone -

Week 11 NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NFL Eagles @ Cowboys NHL Blue Jackets @ Sabres

Die Baseball Hall of Fame hat zehn Kandidaten für die sogenannte Modern-Era-Wahl im Dezember bekannt gegeben, darunter sind Steve Garvey, Tommy John und Don Mattingly. Es ist gewissermaßen der zweite Bildungsweg in die Ruhmeshalle.

Die Ergebnisse der Wahl eines speziellen Komitees werden am 10. Dezember im Rahmen der Winter Meetings in Florida bekannt gegeben.

Ebenfalls zur Wahl stehen der langjährige Vorsitzende der Spielergewerkschaft, Marvin Miller, sowie Dale Murphy, Dave Parker, Luis Tiant, Jack Morris, Ted Simmons und Alam Trammell. Die Spieler waren zuvor in der herkömmlichen Wahl der Baseball Writers Association of America gescheitert.

Ein Komitee aus 16 Personen, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, wird über die Aufnahme in die Hall of Fame in Cooperston/New York entscheiden. Es sind mindestens zwölf Stimmen, als 75 Prozent, erforderlich.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.