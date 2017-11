SI verkauft Ausgabe von 2014 erneut

NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NFL Seahawks @ Cardinals NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs NHL Oilers @ Rangers NBA Grizzlies @ Rockets NFL RedZone -

Das amerikanische Sportmagazin Sports Illustrated hatte im Juni 2014 mit einer Cover-Story vorausgesagt, dass die Houston Astros 2017 die World Series gewinnen würden. Nun verkauft das Magazin das damalige Heft als limitierte Auflage erneut.

"Your 2017 World Champs", titelte SI auf dem Cover der Ausgabe vom 30. Juni 2014 und hatte sogar Outfielder George Springer auf dem Titelbild - Letzterer wurde zum MVP der World Series 2017 gewählt!

Eine Wiederveröffentlichung einer früheren Ausgabe ist sehr selten in der Branche. SI hatte lediglich 2001 die erste Ausgabe von 1954 erneut veröffentlicht. Zudem wurden bei großer Nachfrage weitere Kopien produziert, etwa bei der Ausgabe aus dem Jahr 2009, die NFL-Quarterback Brett Favre zum Sportsman of the Year kührte.

Die neue Version von 2014 wird derzeit auf der offiziellen SI-Website für 19,95 Dollar verkauft und enthält alle Original-Artikel von damals inklusive der damaligen Werbung. Eine Erwähnung, dass es sich um eine Neuauflage handele, wird nicht gemacht, um Sammler nicht zu verärgern.

In den vergangenen Tagen waren Originale der damaligen Ausgabe auf eBay aufgetaucht und brachten teilweise mehr als 500 Dollar ein.

