Judge wird Cover-Athlet auf der Playstation

Aaron Judge von den New York Yankees wird auf dem Cover des offiziellen MLB-Videospiels "MLB 18: The Show" zu sehen sein. Das gab Sony Entertainment am Montag auf seinen Social-Kanälen bekannt.

Judge wird damit Nachfolger von Hall-of-Famer Ken Griffey Jr. auf dem US-amerikanischen Covers des Baseball-Videospiels, das exklusiv auf der Playstation erhältlich ist.

Neben Judge wird auch Marcus Stroman von den Toronto Blue Jays Cover-Athlet. Der Pitcher wird die kanadische Version des Spiels zieren.

Judge sorgte in der Saison 2017 für Furore und stellte unter anderem einen neuen Rookie-Rekord mit 52 Homeruns in der Saison auf. Aufgrund seiner Leistungen gehört er zu den drei Finalisten für gleich zwei große Awards: Rookie des Jahres und MVP der American League.

Judge ist der erste Spieler der Yankees, der es aufs Cover von "The Show" geschafft hat. Die Videospielserie gibt es seit der Saison 2006.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.