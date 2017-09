A's zum Jubiläum mit freiem Eintritt

MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins MLB Cardinals @ Cubs MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals MLB Orioles @ Yankees MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins MLB Red Sox @ Orioles MLB Diamondbacks @ Padres MLB Cubs @ Rays MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Royals @ Yankees

Die Oakland Athletics werden im kommenden April ein Heimspiel mit freiem Eintritt austragen. Grund dafür ist das 50. Jubiläum der A's im Oakland Alameda County Coliseum.

Wie die A's am Dienstag kurz nach der offiziellen Spielplan-Veröffentlichung seitens der MLB bekannt gaben, wird das Heimspiel am 17. April gegen die Chicago White Sox, das um 19.05 Uhr Ortszeit beginnen soll, für alle Fans frei sein.

Auf den Tag genau vor 50 Jahren bestritten die A's ihr erstes Spiel im Coliseum. Nach Auskunft des Teams wird es eines der ersten komplett eintrittsfreien Spiele in der Geschichte der Major League Baseball sein. Weitere Einzelheiten will die Franchise Anfang 2018 mitteilen.

Die MLB-Saison 2018 wird derweil am 29. März beginnen und damit so früh wie nie zuvor in der Geschichte der Liga. Die A's eröffnen dann eine Heimserie gegen die Los Angeles Angels.

