Gonzalez-Option greift nach einem Out

Pitcher Gio Gonzalez bleibt auch 2018 bei den Washington Nationals unter Vertrag. Am Dienstag trat seine Option durch das erste Out im Spiel gegen die Atlanta Braves (0:8) in Kraft.

Mit einem Strikeout gegen Braves-Center-Fielder Ender Inciarte erreichte Gonzalez die Marke von 180 Innings in dieser Saison. Damit griff seine Option, die den Vertrag des Linkshänders automatisch um ein Jahr verlängert. Gonzalez wird in der kommenden Saison zwölf Millionen Dollar verdienen.

Gonzalez kam im Dezember 2011 in einem Sechs-Spieler-Trade von den Oakland Athletics in die Hauptstadt der USA. Anschließend unterschrieb er einen Fünf-Jahres-Vertrag in Höhe von 42 Millionen Dollar, der Optionen für 2017 und '18 enthielt. Schon in dieser Spielzeit hatte er zwölf Millionen durch eine Klub-Option verdient.

Die Rotation der Nationals lässt im Schnitt 3.45 Runs pro Spiel zu, womit sie die MLB in dieser Statistik anführt. Gonzalez selbst ist in dieser Saison 14-7 mit einem 2.68 ERA über 184.2 Innings und 171 Strikeouts.

Die Nationals haben bereits am Sonntag den Titel der National League East perfekt gemacht. Nun spielen sie nur noch um die beste Bilanz der National League, die Heimvorteil durch die NL-Playoffs bedeuten würde. Mit 88-56 liegen sie derzeit 4 ½ Spiele hinter den Los Angeles Dodgers.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.