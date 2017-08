Yankees sägen Super-Closer Chapman ab

MLB Nationals @ Padres MLB Cardinals @ Pirates MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles

Nach zuletzt mehreren schwachen Auftritten hat Aroldis Chapman seine Rolle als Closer der New York Yankees verloren. Vor dem Spiel der Yankees am Samstagabend bei den Boston Red Sox erklärte Manager Joe Girardi, dass der Kubaner seine Rolle aber in Zukunft womöglich wiederbekommen könnte.

Aroldis Chapman ist der Mann mit dem härtesten Wurf in der Geschichte der MLB, seine Fastballs erreichen bis zu 104 Meilen pro Stunde. Nachdem er in der letzten Saison die World Series mit den Chicago Cubs gewonnen hatte, unterschrieb Chapman einen hochdotierten Vertrag bei den Yankees, um dort der neue Mariano Rivera zu werden.

Ein paar Monate später ist davon kaum etwas zu sehen. Mit einem ERA von 4.29 gehört Chapman zu den schwächeren Closern der Liga, in den letzten vier Spielen hat er zusammen gleich sieben Runs zugelassen.

Das hat nun Konsequenzen: Girardi hat Chapman von seiner Rolle als Closer, also des Pitchers, der das Spiel bei einer Führung im neunten Inning nach Hause bringt, entbunden. Chapman werde nun überall sonst eingesetzt, die Closer-Rolle sollen sich derweil Dellin Betances und David Robertson teilen.

"Wenn wir ihn wieder in Topform bekommen, woran ich glaube, stehen die Chancen gut, dass ich ihn wieder als Closer einsetze", so Girardi am Samstag. "Er hatte in den letzten zwei Wochen Schwierigkeiten. Ich dachte, um ihn wieder in Schwung zu bekommen, setze ich ihn am besten in verschiedenen Rollen ein." Chapman habe sich dieser Rolle problemlos gefügt. An einer Verletzung würden seine Probleme nicht liegen.

Beim 4:3-Sieg der Yankees bei den Red Sox am Samstag übernahm Robertson das achte und Betances das neunte Inning.